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пятница, 01 марта 2019 14:20

На Киевщине впервые представят исторические архивные документы Тараса Шевченко

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5 марта в Государственном архиве Киевской области состоится музейно-архивный проект "Историческая Киевщина - заветная земля Кобзаря", посвященная 205-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

  5 марта в выставочном зале Государственного архива Киевской области откроется музейно-архивный проект "Историческая Киевщина - заветная земля Кобзаря"
5 марта в выставочном зале Государственного архива Киевской области откроется музейно-архивный проект "Историческая Киевщина - заветная земля Кобзаря"

В рамках документально-художественной программы впервые будут представлены уникальные программы исследования - родниковые комплексы XIX века, отражающие генеалогию семьи Тараса Шевченко, его личную жизнь и творческий путь. Гостям выставки будут представлены исторические архивные документы, крупнейшая в Киевской области коллекция древних "Кобзарей", предметы, связанные с именем Шевченко из затопленных сел Киевщины, а также художественные произведения, печатные издания и музейные экспонаты. Части своих частных коллекций покажут Василий Михальчук, Дмитрий Пиркл, Зоя Ружин и Инна Бессалова.

Организаторы: Киевская областная государственная администрация, Государственный архив Киевской области, Институт литературы им.Т.Г.Шевченко НАН Украины, Центральный государственный исторический архив Украины, Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины, Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им.Пшеничного, Яготинский исторический музей, Вышгородский историко-культурный заповедник.

Открытие импрезы состоится 5 марта в 16.00 в выставочном зале Государственного архива Киевской области (Киев, улица Юрия Ильенко, 40). Ознакомиться с экспонатами, выставленными в архиве, желающие смогут до 29 марта 2019 года.

На мероприятии будут присутствовать представители КОГА, ученые и историки, а также чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств в Украине.

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Дата
01
марта

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