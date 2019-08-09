Музыкальный проект "Украинская песня" запустил эко-акцию

Автор: Фото предоставлено компанией MAYA PR-agency Национальный проект Ukrainian Song Project поддерживает эко-тренды

Гала-концерт национального музыкального конкурса Ukrainian Song Project состоится 17 августа во Львове. Пройдет на стадионе "Арена Львов" под девизом made in UA. Профессиональное жюри определит самых достойных представителей нового поколения шоу-бизнеса, которые станут "лицом" современной украинской музыки.

Организаторы проекта совместно с билетным оператором Kontramarka запустили эко-акцию, которая обратит внимание на вопросы бережного обращения с природой. С 9 августа вводится дополнительная скидка на продажу билетов онлайн.

Купить билет можно по ссылке: https://lviv.kontramarka.ua/uk/ukrainska-pisna-45882.html

Инициатива носит экологическую миссию. Бумажные билеты будут заменены электронными, а от пропускных браслетов организаторы отказались. Гости стадиона смогут просканировать "проходки" с помощью специальных пропускных систем, расположенных при входе в Арену.

"Пришло время стать осознанными и контролировать свои действия, уберегая планету от глобальной катастрофы. Да, мы начинаем с малого, но Ukrainian Song Project собственным примером хочет показать сообществу, в частности медиа-индустрии, важно быть ответственными перед окружающей средой", - говорит Александр Порядченко, исполнительный директор национального проекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", основатель Kontramarka.ua и лейбла "Контрамарка".

В этом году администрация Ukrainian Song Project также обязала артистов отказаться от метафана во время выступлений, так как блестки сделаны из вредоносных пластиковых частиц. Им требуется около 1 тыс. лет для биологического разложения.

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10 исполнителей стали финалистами конкурса "Украинская песня": ХАС, Grohotsky, Юра Самовилов, "Гуртом", KHAYAT, Артем Кай, Arturro Mass, On I Ona, TVORCHI, гурт [O], "Шосте чуття". 17 августа споют на одной сцене с хедлайнерами, среди которых Тина Кароль, "Беz обмежень", Melovin, Арсен Мирзоян, Alyosha.