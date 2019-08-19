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понедельник, 19 августа 2019 11:17

"Моя миссия завершена" - председатель Госкино уходит с поста

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&quot;Моя миссия завершена&quot; - председатель Госкино уходит с поста
Государственной службе в Украине Ильенко назвал проклятием, а не наградой. ФОТО: "РБК-Украина"

Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликованном на YouTube.

"Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена .... Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли", - сказал он.

Государственную службу в Украине Ильенко назвал проклятием, а не наградой. Преемнику или преемнице пожелал мудрости.

"В ближайшее время планирую отдохнуть и надолго не прощаемся - свою дальнейшую деловую, творческую, общественно-политическую деятельность я связываю исключительно с украинским национальным кинематографом", - добавил он.

Филипп Ильенко возглавлял Госкино с 6 августа 2014 года.

Госкино - это орган исполнительной власти, который Кабмин координирует через Министерство культуры. Агентство обеспечивает реализацию государственной политики в сфере кинематографии.

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