Monatik и The Hardkiss имеют сильных конкурентов - музыкальный критик о премии YUNA 2021

Автор: facebook.com Электронная группа Tvorchi из Тернополя выступает на 10-й церемонии вручения национальной музыкальной премии YUNA. В составе дуэта - вокалист Джеффри Кенни (справа) и саунд-продюсер Андрей Гуцуляк. Получили три награды, в том числе за лучший альбом года

Группа Tvorchi - это новая эра украинской поп-музыки. Звучат на уровне The Weeknd и Дуа Липы.

Так считает Игорь Панасов, музыкальный критик, директор по развитию премии YUNA. В интервью Gazeta.ua поделился соображениями о лауреатах национальной музыкальной награды и трендах на отечественной поп-сцене.

Вручение YUNA 2021 состоялось 12 мая в столичном Дворце "Украина". Отметили победителей в 17 номинациях.

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Удалось ли нынешней церемонии "напомнить Украине, какая мощная и разнообразная у нее поп-сцена"?

- Я являюсь частью команды премии и членом жюри. Но поскольку также журналист, могу смотреть на событие с дистанции. В двух ключевых категориях достойны победы другие номинанты. Не очень классно, когда снова лучшей рок-группой назвали The Hardkiss, а лучшим исполнителем - Дмитрия Монатика. У них были достаточно сильные конкуренты. У первых - "Без обмежень", которые за прошлый год продвинулись вперед. Хотелось, чтобы награда подсветила их успех. А Монатику по итогам 2020-го ни в чем не уступал Артем Пивоваров. Для развития украинской поп-сцены было бы позитивно, если бы наконец-то выиграл кто-то, кроме Дмитрия.

The Hardkiss и Монатик четвертый раз побеждают в соответствующих категориях. Им дают награды больше по инерции, если уж конкуренции хватает?

- Премия своими результатами должна подчеркивать именно тренды. И изменения в них были достаточно заметными для того, чтобы в этих номинациях победили другие. Но есть определенная инерционность в мнениях экспертов, которые отдают голоса. С этим трудно спорить. The Hardkiss и Монатик установили для себя планку, ниже которой в ближайшие годы вряд ли упадут. Их авторитет для многих членов жюри преобладал рядом с успехами, которые показывают другие исполнители. Такое мое предположение.

Повлияла и пандемия, которая является вмешательством со стороны в развитие индустрии. Сцена в таких условиях не может естественно развиваться. Если бы "Без обмежень" в прошлом году не отменили концерт на НСК "Олимпийский", не факт, что выиграли бы The Hardkiss. Потому что организовать выступление на главном стадионе страны - это важный аргумент, чтобы тебя заметили. Но этого не произошло. Потеря баллов группы произошла из-за карантина.

У The Hardkiss в этом году больше всего наград.

- Пять, если учитывать "лучший менеджмент" - Егор Кирьянов. Хотя это несколько отдельный приз. Не для артиста, а тех, кто работает с ним.

Именно музыканты коллектива получили четыре. Кроме "лучшая рок-группа", также за "лучшее концертное шоу". Я видел вживую все номинированные, но "The Hardkiss. Акустика" - вне сомнений, самое сильнее. По смыслами, дизайну, неожиданностью многих решений их прошлогодний концерт - настоящее произведение искусства.

Фронтвумен группы Юлию Санину наградили двумя статуэтками за совместную с Тиной Кароль композицию "Вільна" из мелодрамы "Віддана" - "лучший дуэт" и "лучшая песня к фильму".

Вы выделили Артема Пивоварова, которого отметили за лучшую песню - "Дежавю". Почему заслуживает большего призов?

- Артем - представитель нового поколения украинских хитмейкеров. Понимает, как создать песню, которая может завести миллионы людей. "Дежавю" действительно получила ту самую народную любовь - видел это по соцсетях. Было заметно, что захватила слушателей. Эта часть таланта Артема для меня давно знакома. Шесть лет наблюдаю за ним. В частности, много сотрудничает с другими певцами. Не всегда знаем, что был причастен к созданию некоторых известных композиций.

Второй козырь: артист дошел до того уровня, когда на сцене чувствует себя настолько уверенно, что это поражает как феномен. На нынешней церемонии я успел посмотреть только финальное выступление Пивоварова и остался поражен. Сильная и яркая кода для всего мероприятия. Помню, как три-пять лет назад он пел по маленьким клубам. Я уже тогда видел, сколько имеет энергии и таланта. Но не было еще ни достаточной команды, ни опыта большой сцены. Сегодня это заметно зрелый певец. Знает, что делать на сцене, чего не понимают многие наши музыканты, которые выходят и просто теряются.

"Без обмежень" получили специальную награду за автоконцертный тур по городам Украины. Тоже заслуживают большего внимания со стороны экспертов?

- Выпускают ту самую украинскую мейнстримовую музыку, которая должна звучать на радио, в кафе и других публичных пространствах. Может, не лидеры искусства, но их контент формирует лицо независимой поп-культуры.

Группа создает такой слой, в котором существуют "Друга ріка", "Океан Ельзи". Добавляет веса этому сегменту поп-рока, в котором собственно и складывается звуковое инфопространство страны. Радуюсь, что у них есть партнеры и спонсоры, которые помогают вкладывать деньги в развитие проекта.

В прошлом году "Без обмежень" сыграли автомобильные концерты в девяти городах. Мощный и важный ход. Показали, как может по-другому существовать живая музыка в условиях карантина. Люди приезжают на машине и компанией на своем клочке проводят время и получают удовольствие от любимых песен.

На втором месте по количеству наград - Tvorchi. Победили в трех категориях: "лучший поп-группа", "лучший альбом" - 13 Waves, "лучший электронный хит" - Bonfire. Что предлагают интересного?

- Tvorchi - это новая эра отечественной поп-музыки. Пластинка 13 Waves - абсолютно мировой уровень. Воплощают международные тренды на украинской почве. Предлагают нашем слушателю то, что сегодня актуально в топах западной сцены. Быстро и профессионально подхватывают музыкальные волны и адаптируют к нашей реальности.

Рад, что у них появляется больше украиноязычных песен. Так могут рассчитывать на популярность в своей стране. С англоязычными способны достичь какого-то успеха на мировом рынке - небольшого, но спокойно зарабатывать и не думать о том, что есть на второй день. А чтобы быть дома известными и востребованными, лучше петь на украинском. У нас еще лет 10-15 англоязычный контент будет трудно делать массовым.

Посмотрел их номер с церемонии YUNA в записи на ютубе - сильно выглядит. За полтора года после участия в нацотборе "Евровидения" очень выросли. Заметно, что работают над тем, как выглядят и ведут себя на сцене, как поет вокалист Джеффри Кенни.

В этом году группу отметили впервые. Раньше не доходили даже до номинаций. Думал, если выиграют хотя бы одну статуэтку - это уже будет достижение. Награда подсветит их важность. Но три - это триумф. Больше шансов, что на ребят обратят внимание медиа и молодая аудитория, которая любит именно такую ​​музыку.

Какие мировые тренды привносит сюда группа?

- Прежде всего саунд. То, что модно за границей - есть у Tvorchi. Звучат, как The Weeknd, Дрейк, Дуа Липа и другие лидеры американских и европейских чартов. Включите по очереди и услышите, что это один и тот же уровень.

У нас больших артистов не так много. Именно харизматических фигур, которые понимают, как нужно работать над собой. С этим проблема. Хотя талантов хватает. Но над талантом надо работать.

В то же время не секрет, что Украина уже 5-7 лет назад вышла на мировой уровень саундпродакшена. Можем спокойно стоять рядом с сильнейшими. Но в подходе Tvorchi это выглядит более концентрированно. То, как создается современная музыка, какие звуки и формы подачи используются, какая сложная аранжировка. При том, что треки танцевальные и вроде бы простые. А если начать разбирать по деталям, выяснится, что там много большой работы. Это очевидно для профессионала, но не заметно для рядового слушателя.

Теперь у такой музыки появляется шанс на развитие на отечественном рынке. Это для меня маленькое чудо. Ибо знаем, что массовый продукт в Украине в целом проще.

Можно сказать, что триумф Tvorchi опровергает тезис о "на манеже все те же"?

- Премия не ограничилась только свежими открытиями, как Tvorchi. Семь артистов выиграли YUNA впервые в этом году. Tvorchi, Артем Пивоваров, Kalush, Lida Lee, Олег Кензов, а также, как ни странно, "Танок на майдані Конґо" и Верка Сердючка.

ТНМК и Сердючка получали статуэтки раньше. Но не за продукт, а за достижения в музыке. Эта награда стоит в стороне от происходящего в конкретный год. Вручается не жюри, а организаторами премии. Но теперь впечатлили экспертов и имеют награды как действующие силы индустрии.

ТНМК отметили за "лучший видеоклип" - "Історія України за 5 хвилин". Редкий случай. Госзаказ от Минкульта привел к появлению высокого уровня контента, который работает на создание нашего инфополя. Знаю детей, которые "подсели" на этот трек. Подпевают и запоминают имена - для них наша история предстает уже чем-то живым. Уникальный проект.

ТНМК просто совершили новый шаг в том, что делают. А для Сердючки прошлый год с выпуском мини-альбома Sexy вообще стал началом следующего этапа. Победила в категории "лучшая песня на другом языке" - Make It Rain Champagne. Развивает англоязычный контент и пытается подавать себя как международная, а не только украинская звезда. Как персонаж после "Евровидения" всем известна - никто не забыл. Но после Dancing Lasha Tumbai подобных хитов не было. Свежая работа показывает певицу как модную поп-фигуру современного европейского рынка.

Две награды имеет alyona alyona. Как "лучшая исполнительница" и за "лучший хип-хоп хит" - "Гори".

- Она не самая сильная как исполнительница. В номинации могли бы выиграть гранд-фигуры нашего шоу-бизнеса - Настя Каменских или Оля Полякова. Это был бы адекватный выбор.

Думаю, эксперты захотели поддержать новую волну. То, чего не сделали, когда голосовали за Монатика и The Hardkiss. Решение подчеркивает, что alyona alyona прогрессирует. Уже не просто нишевая певица, известная прежде всего поклонникам жанра. Выходит на уровень высокой медийной персоны, которая в свое поле затягивает все больше людей. Имеет определенный статус в инфопространстве. Этот процесс засвидетельствовал и альбом этого года Galas, и участие в "Танцах со звездами". Жюри решило добавить баллов исполнительнице, которая подходит к уровню топов, но на сегодня не является топом.

"Открытие года" - Lida Lee. Чем удивила?

- Новое имя. Появилась прошлым летом, а такое впечатление, будто уже 10 лет на сцене. Поразила мощной танцевальной музыкой. Заметно, что накапливала энергию, много работала над собой. Это талант, который нашла и подхватила команда Монатика - продюсерский центр Monatik Corporation. Сейчас все на начальном этапе. Выстраивается стратегия, в какую сторону двигаться. Если бы не пандемия, успела бы сделать больше. В условиях отсутствия концертов нет смысла и много клипов снимать. Думаю, в ближайшие месяцы мы увидим, как будет развиваться проект.

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YUNA - национальная профессиональная музыкальная премия. Основана в 2011-м. Награждает лучших отечественных артистов. Полный список победителей этого года: Лучшая исполнительница: alyona alyona Лучший исполнитель: MONATIK Лучший поп-группа: TVORCHI Лучшая рок-группа: The HARDKISS Лучший альбом: TVORCHI - 13 Waves Лучшая песня: Артем Пивоваров - "Дежавю" Лучшая песня на другом языке: Верка Сердючка - Make It Rain Champagne Лучший электронный хит: TVORCHI - Bonfire Лучший хип-хоп хит: alyona alyona и KALUSH - "Гори" Лучший видеоклип: ТНМК - "Історія України за 5 хвилин" Открытие года: Lida Lee Другой формат: "ДахаБраха" Лучший дуэт/коллаборация: Тина Кароль и Юлия Санина - "Вільна" Лучший эстрадный хит: Олег Кензов - "По кайфу" Лучшее концертное шоу: The HARDKISS - "The HARDKISS. Акустика" Лучшая песня к фильму: Юлия Санина и Тина Кароль - "Вільна", лента "Віддана" Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов - The Hardkiss, Ирина Монатик - MONATIK, MONATIK Corporation. Специальные награды присудили MONATIK за онлайн-мюзикл "Ритм", Олегу Виннику - за самый масштабный онлайн-концерт на НСК "Олимпийский", Green Grey - за первый вертикальный концерт, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" - за автоконцертный тур по городам Украины, компании MOZGI Group - за серию онлайн-концертов с дополненной реальностью. Награда за особые достижения в музыке досталась Тине Кароль.