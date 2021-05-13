Объявили победителей музыкальной премии YUNA

Объявили победителей Национальной музыкальной премии YUNA. Церемония состоялась в столичном Дворце "Украина". Ведущими были Владимир Остапчук и Маша Виноградова.
Лучшая песня на другом языке
Make It Rain Champagne – Верка Сердючка
Лучший электронный хит
Bonfire – TVORCHI
Лучшая исполнительница
alyona alyona
Лучший эстрадный хит
По кайфу – Олег Кензов
Лучшая поп-группа
TVORCHI
Лучшая рок-группа
The HARDKISS
Лучшая коллаборация
Вильна – Тина Кароль и Юлия Санина
Открытие года
Lida Lee
Лучший видеоклип
История Украины за 5 минут – ТНМК
Лучший исполнитель
MONATIK
Лучший хип-хоп хит
Горы – alyona alyona и KALUSH
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Лучший альбом
13 waves – TVORCHI
Лучшая песня к фильму
Вильна – Тина Кароль и Юлия Санина
Лучший менеджмент артиста
Егор Кирьянов – The HARDKISS и Ирина Монатик – MONATIK
Лучшее концертное шоу
The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
Особые достижения
Тина Кароль
Другой формат
DakhaBrakha
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Лучшая песня
Дежавю – Артем Пивоваров
YUNA - национальная профессиональная музыкальная премия. Основана в 2011-м. Ежегодно эксперты индустрии отмечают лучших отечественных артистов.
"Касательно популярного тезиса "на манеже все те же": из 16 артистов, которые выйдут сегодня на сцену, 10 на YUNA будут выступать впервые. Уверяю, несколько номеров программы такого высокого уровня и глубины смыслов, что они очень крепко запомнятся", - говорит директор по развитию музыкальной премии YUNA Игорь Панасов.
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