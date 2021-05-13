Объявили победителей музыкальной премии YUNA

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 144
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 594
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 630
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 612
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1215
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2034
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
10
24
6
8
6
&quot;Я одержим и ненасытный. Живу без выходных&quot;: художнику Ивану Марчуку - 85 лет
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Видео
Все видео
Стартует фестиваль Американского кино: что посмотреть
Стартует фестиваль Американского кино: что посмотреть
Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер
Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер
Шесть стран объединились ради фильма
Шесть стран объединились ради фильма
Показали первый трейлер долгожданного блокбастера "Веном 2"
Показали первый трейлер долгожданного блокбастера "Веном 2"
Go_A отправился в Роттердам на Евровидение-2021
Go_A отправился в Роттердам на Евровидение-2021
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1485
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 783
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 81
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 00:45

Объявили победителей музыкальной премии YUNA

  Комментировать
Объявили победителей музыкальной премии YUNA
Рекордсменом по количеству статуэток стала группа The HARDKISS. Фото: yuna.ua

Объявили победителей Национальной музыкальной премии YUNA. Церемония состоялась в столичном Дворце "Украина". Ведущими были Владимир Остапчук и Маша Виноградова.

Лучшая песня на другом языке

Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

Лучший электронный хит

Bonfire – TVORCHI

Лучшая исполнительница

alyona alyona

Лучший эстрадный хит

По кайфу – Олег Кензов

Лучшая поп-группа

TVORCHI

Лучшая рок-группа

The HARDKISS

Лучшая коллаборация

Вильна – Тина Кароль и Юлия Санина

Открытие года

Lida Lee

Лучший видеоклип

История Украины за 5 минут – ТНМК

Лучший исполнитель

MONATIK

Лучший хип-хоп хит

Горы – alyona alyona и KALUSH

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: TVORCHI сняли клип за 14 часов

Лучший альбом

13 waves – TVORCHI

Лучшая песня к фильму

Вильна – Тина Кароль и Юлия Санина

Лучший менеджмент артиста

Егор Кирьянов – The HARDKISS и Ирина Монатик – MONATIK

Лучшее концертное шоу

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Особые достижения

Тина Кароль

Другой формат

DakhaBrakha

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыкальная премия напомнит, какая мощная в Украине поп-сцена

Лучшая песня

Дежавю – Артем Пивоваров

YUNA - национальная профессиональная музыкальная премия. Основана в 2011-м. Ежегодно эксперты индустрии отмечают лучших отечественных артистов.

"Касательно популярного тезиса "на манеже все те же": из 16 артистов, которые выйдут сегодня на сцену, 10 на YUNA будут выступать впервые. Уверяю, несколько номеров программы такого высокого уровня и глубины смыслов, что они очень крепко запомнятся", - говорит директор по развитию музыкальной премии YUNA Игорь Панасов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объявили победителей музыкальной премии YUNA». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 7659
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7245
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6201
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5212
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4437
Культура
Музыкальная премия напомнит, какая мощная в Украине поп-сцена
Музыкальная премия напомнит, какая мощная в Украине поп-сцена Просмотров: 126
"Литературная жизнь замерла" - половина украинцев за год не прочитали ни одной книги
"Литературная жизнь замерла" - половина украинцев за год не прочитали ни одной книги
 Просмотров: 54
Стартует фестиваль Американского кино: что посмотреть
Стартует фестиваль Американского кино: что посмотреть
 Просмотров: 567
Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер
Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер
 Просмотров: 315
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
10
 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
6
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
2
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 101
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть