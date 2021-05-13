Объявили победителей музыкальной премии YUNA

Объявили победителей Национальной музыкальной премии YUNA. Церемония состоялась в столичном Дворце "Украина". Ведущими были Владимир Остапчук и Маша Виноградова.

Лучшая песня на другом языке

Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

Лучший электронный хит

Bonfire – TVORCHI

Лучшая исполнительница

alyona alyona

Лучший эстрадный хит

По кайфу – Олег Кензов

Лучшая поп-группа

TVORCHI

Лучшая рок-группа

The HARDKISS

Лучшая коллаборация

Вильна – Тина Кароль и Юлия Санина

Открытие года

Lida Lee

Лучший видеоклип

История Украины за 5 минут – ТНМК

Лучший исполнитель

MONATIK

Лучший хип-хоп хит

Горы – alyona alyona и KALUSH

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: TVORCHI сняли клип за 14 часов

Лучший альбом

13 waves – TVORCHI

Лучшая песня к фильму

Вильна – Тина Кароль и Юлия Санина

Лучший менеджмент артиста

Егор Кирьянов – The HARDKISS и Ирина Монатик – MONATIK

Лучшее концертное шоу

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Особые достижения

Тина Кароль

Другой формат

DakhaBrakha

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музыкальная премия напомнит, какая мощная в Украине поп-сцена

Лучшая песня

Дежавю – Артем Пивоваров

YUNA - национальная профессиональная музыкальная премия. Основана в 2011-м. Ежегодно эксперты индустрии отмечают лучших отечественных артистов.

"Касательно популярного тезиса "на манеже все те же": из 16 артистов, которые выйдут сегодня на сцену, 10 на YUNA будут выступать впервые. Уверяю, несколько номеров программы такого высокого уровня и глубины смыслов, что они очень крепко запомнятся", - говорит директор по развитию музыкальной премии YUNA Игорь Панасов.