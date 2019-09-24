Миллион подарков и зал репрессий: что показывают в музее Сталина

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В грузинском городе Гори, где родился Иосиф Сталин работает музей, посвященный жизни советского вождя.

Центральная улица Гори — проспект Сталина, единственный в мире с его именем. Музей в честь вождя - главная достопримечательность города. Его начали строить 1937 году, а открыли через два года после смерти диктатора, пишет Bird in Flight.

Когда Никита Хрущев инициировал развенчание культа личности Сталина, почти все посвященные вождю музеи были закрыты. Но горийский остановил работу всего на несколько лет. Его не закрыли ни в девяностые, когда Грузия обрела независимость, ни во время президентства Михаила Саакашвили, который пытался увести страну от советской ностальгии. Сегодня это единственный в мире государственный музей Сталина.

В экспозиции мебель из кабинета, телефон, по которому звонил генералиссимус, трубки, шинель, сапоги и пачка папирос "Герцеговина Флор", с двумя невыкуренными. Стены доверху увешаны портретами и фотографиями Сталина разных периодов его жизни.

Главными экспонатами горийского музея являются подарки. За тридцать лет при власти Сталин накопил их почти миллион. Только на 70-летие в 1949 году он получил более 100 тыс. даров со всего мира, в том числе нематериальных — например, переименование болгарского города Варны в Сталин. Презенты заняли 17 выставочных залов в Музее Революции в Москве. Самые ценные дары -серебряные шахматы, нефритовые вазы династии Тан, шары из слоновой кости, вырезанная на бивне мамонта сцена жизни енисейских рыбаков - отправились в московские запасники, а часть вещей переехала в Гори.

При Саакашвили музей начали реформировать. Министр культуры Николоз Руруа хотел превратить музей Сталина в музей сталинизма. На первом этаже оборудовали "зал репрессий" -маленькое помещение, которое напоминает камеру для политзаключенных. На фасаде здания повесили несколько баннеров с числом депортированных, сосланных и казненных при сталинском режиме.

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Правительство Саакашвили не успело завершить реализацию идеи. Новая власть делать этого не собирается. Баннеры сняли, в "зал репрессий" экскурсия больше не заходит.

Местный спецкор "Радио Свобода" Гога Апциаури признается, что музей Сталина раздражает его не меньше, чем названный в честь генералиссимуса центральный проспект.

"О Сталине нужно говорить, но говорить нужно правду, и делать это должны не те, кто когда-то его прославлял!" - говорит Гога Апциаури.

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