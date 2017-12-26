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вторник, 26 декабря 2017 18:08

"Меня спасла дочь": актер из "Киборгов" рассказал, что чуть не погиб на Майдане

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&quot;Меня спасла дочь&quot;: актер из &quot;Киборгов&quot; рассказал, что чуть не погиб на Майдане
Исполнитель одной из ролей в фильме "Киборги" поделился историей своего участия в событиях Майдана. Фото: zn.ua

Украинский актер Роман Ясиновский, сыгравший защитника Донецкого аэропорта с позывным "Гид" в фильме "Киборги" рассказал о своем участие в событиях Майдана.

По его словам, в день расстрелов на Майдане он задержался дома по просьбе дочери.

Об этом автор сказал в беседе с изданием "Обозреватель".

"Перед днем ​​расстрела, 19 февраля 2014 года, мы с товарищем были на Майдане до четырех утра, пошли уже когда "ультрасы" сожгли несколько БТРов. Оставалось очень мало людей. Договорились, что в восемь утра уже будем на Майдане. Так получилось, что я как раз был с дочкой. Она проснулась и не пускала меня. Я опоздал и приехал не в восемь, а как раз после окончания расстрелов. То есть меня фактически спасла моя дочь. Будто что-то почувствовала, проснулась и просила, чтоб я побыл с ней. Помню, что убаюкал ее и затем уже уехал", - рассказал Ясиновский.

После событий на Майдане актеру было сложно находиться на месте трагедии.

"Я полгода не мог ходить по улице Институтской. Как-то попробовал, и просто реально не мог подняться по улице. Там было много пережито в то дни, когда были снайперы, когда стреляли", - поделился актер.

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Премьера фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева состоялась 6 декабря. Рассказывает историю двухнедельного боевого дежурства добровольческой группы в Донецком аэропорту имени Сергея Прокофьева.

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  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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