Меладзе берет ностальгией - арт-обозревательница о скандальном анонсе Atlas Weekend

Автор: atlasweekend.com Валерий Меладзе вошел в лайнап столичного музыкального фестиваля Atlas Weekend

Atlas Weekend - праздник, на котором тайное становится явным.

Так считает арт-обозревательница Лена Чиченина. На своей странице в Facebook поделилась рассуждениями об анонсе выступления российского певца Валерия Меладзе на музыкальном фестивале в Киеве. Должен выступить на сцене Atlas Weekend 8 июля.

Эти звезды выбираются с хирургической точностью знатоков

"Ошибкой будет думать, что организаторы приглашают просто каких-то старообрядческих звезд эстрады, чтоб они развлекали публику, лишенную вкуса. Эти звезды выбираются с хирургической точностью знатоков. Поскольку именно от этих олдскулов подростки и молодежь пищит что бешеная. Когда выступал Винник - под сценой делалась вакханалия. Девушки и парни понатягивали картонные ушки и получали настоящие экстазы от "Вовчиці" и прочего. Эти все пафосные подлецы, оказалось, знают слова едва ли не каждой хитяры. Они будто выпили какого-то чудодейственного бухла и оно заставило их признаться - они любят Вулежика", - пишет Чиченина.

Объясняет, что в моде сейчас - кринж. С английского cringe означает "коробить", "передергивать". Это оценочное суждение, которое подразумевает неодобрение, стыд и возмущение. Например, когда человек делает что-то позорное.

"Не зря слово "кринж" становится все более популярным. У кринжа множество поклонников, он привлекает внимание, он веселый. И организаторы ежегодно способны его нащупать. Поэтому половина зрителей волочится всерьез, а другая - беснуется еще больше, от того, какой смешной дядя на сцене".

Он не настолько ржачный для подростков, как Зибров или Винник. Зато аудитория, которая его всерьез воспринимает - значительно шире

Касательно Меладзе концепция отличается и заключается в ностальгии, утверждает журналистка.

"Он не настолько ржачный для подростков, как Зибров или Винник. Зато аудитория, которая его всерьез воспринимает - значительно шире. Меладзе берет не кринжем, а ностальгией. Его песни ассоциируются с прошлым у людей как 60, так и 35. Как выяснилось 25 тоже.

Ностальгия - это вообще очень сильный аргумент. Перебить его временами практически невозможно. Поэтому я очень рада, что наше страждущее телевидение когда-то показывало "Территорию А". Так что не отказалась бы от концерта "Аква Віти" и Юрия Юрченко".

В соцсетях преимущественно негативно отреагировали на новость об участии Валерия Меладзе в фестивале Atlas Weekend. Организаторов раскритиковали за приглашение артиста.

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Atlas Weekend 2021 планируют проводить с 5 до 11 июля. Состоится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Количество исполнителей из других стран будет меньшее, чем в прошлые годы. Среди участников мероприятия - украинские группы "Океан Ельзи", DakhaBrakha, "Антитіла", "Бумбокс", "Один в Каное", "Друга ріка", The Hardkiss, Dakh Daughters, Latexfauna, Kalush, Tvorchi. Также в лайнапе - российские коллективы "Порнофильмы", Shortparis, Wildways, латвийская группа Brainstorm, белорус ЛСП, эстонец Tommy Cash, британец Fatboy Slim.