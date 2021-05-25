Решили дать заработать оккупанту? - анонс выступления Меладзе в Киеве возмутил соцсети

Российский исполнитель Валерий Меладзе стал хедлайнером украинского международного фестиваля Atlas Weekend 2021. Фото: facebook.com

Организаторы столичного музыкального фестиваля Atlas Weekend анонсировали приезд российского певца Валерия Меладзе. Должен выступить на сцене мероприятия 8 июля.

"Главный покоритель женских сердец всех возрастов. Именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгеров и готовься танцевать по трендам на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом", - говорится в анонсе на странице события в Facebook.

Организаторов Atlas Weekend раскритиковали в сети. Большинство пользователей негативно отозвались об инициативе. Некоторые заявили, что собираются вернуть билеты и не приходить на фестиваль. Выразили возмущение, что российский исполнитель будет выступать на одной сцене с украинскими группами. Также спрашивают, будет ли Кобзон.

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Под публикацией можно увидеть такие комментарии:

"Це жарт? Чи какаяразніца?"

"На цьому Атлас пробив дно"

"Дякую, що переконали точно не купувати квитки"

"Я дивуюся, чому ви досі не прибрали цю новину або не оголосили, що його все-таки не буде"

"Підкажіть, це замість Placebo чи twenty one pilots?"

"Ооо! Тягнути оце г@вно в Україну?! Серйозно?! На щось пристойне грошей чи інтелекту забракло?!"

"Тільки забули їхні морди, хто вони такі. Як знову до нас лізуть зі своїми лайном..."

"Дніще. Не повертали квитки, щоб підтримати фестиваль, погодились чекати 2 роки, а ви тим часом везете ватне дно. Якщо це не жарт - поверніть гроші"

"Хто відповідальний за це лайно? Ви йдете на компроміс із совістю, але на кого ви розраховували, коли вирішили протащити з країни, що нас вбиває, цей сценічний труп із 2000-х на фестивалі? Поясніть, як це взагалі могло прийти в голову? Як??!!!"

"У нас мало своїх виконавців, які вже рік сидять на карантині, без зарплати, не маючи можливості проводити концерти??? А ви вирішили дати заробити окупантові???"

Организаторы пока не прокомментировали такие сообщения пользователей.

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Atlas Weekend 2021 планируют проводить с 5 до 11 июля. Состоится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Количество исполнителей из других стран будет меньшее, чем в прошлые годы. Среди участников мероприятия - украинские группы "Океан Ельзи", DakhaBrakha, "Антитіла", "Бумбокс", "Один в Каное", "Друга ріка", The Hardkiss, Dakh Daughters, Latexfauna, Kalush, Tvorchi. Также в лайнапе - российские коллективы "Порнофильмы", Shortparis, Wildways, латвийская группа Brainstorm, белорус ЛСП, эстонец Tommy Cash, британец Fatboy Slim.