Решили дать заработать оккупанту? - анонс выступления Меладзе в Киеве возмутил соцсети

 
Ексклюзивы
1/5
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 675
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 189
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 369
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1252
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 234
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 891
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 234
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 603
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 819
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 441
Фото
Все фото
5
5
25
5
6
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Видео
Все видео
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года"
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года"
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель
Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера
Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1620
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 918
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 17:51

Решили дать заработать оккупанту? - анонс выступления Меладзе в Киеве возмутил соцсети

  Комментировать
Решили дать заработать оккупанту? - анонс выступления Меладзе в Киеве возмутил соцсети
Российский исполнитель Валерий Меладзе стал хедлайнером украинского международного фестиваля Atlas Weekend 2021. Фото: facebook.com

Организаторы столичного музыкального фестиваля Atlas Weekend анонсировали приезд российского певца Валерия Меладзе. Должен выступить на сцене мероприятия 8 июля.

"Главный покоритель женских сердец всех возрастов. Именно под его песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгеров и готовься танцевать по трендам на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом", - говорится в анонсе на странице события в Facebook.

Организаторов Atlas Weekend раскритиковали в сети. Большинство пользователей негативно отозвались об инициативе. Некоторые заявили, что собираются вернуть билеты и не приходить на фестиваль. Выразили возмущение, что российский исполнитель будет выступать на одной сцене с украинскими группами. Также спрашивают, будет ли Кобзон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Разделась до белья" - экс-участница "ВИА Гры" заявила, что ее домогался Меладзе

Под публикацией можно увидеть такие комментарии:

"Це жарт? Чи какаяразніца?"

"На цьому Атлас пробив дно"

"Дякую, що переконали точно не купувати квитки"

"Я дивуюся, чому ви досі не прибрали цю новину або не оголосили, що його все-таки не буде"

"Підкажіть, це замість Placebo чи twenty one pilots?"

"Ооо! Тягнути оце г@вно в Україну?! Серйозно?! На щось пристойне грошей чи інтелекту забракло?!"

"Тільки забули їхні морди, хто вони такі. Як знову до нас лізуть зі своїми лайном..."

"Дніще. Не повертали квитки, щоб підтримати фестиваль, погодились чекати 2 роки, а ви тим часом везете ватне дно. Якщо це не жарт - поверніть гроші"

"Хто відповідальний за це лайно? Ви йдете на компроміс із совістю, але на кого ви розраховували, коли вирішили протащити з країни, що нас вбиває, цей сценічний труп із 2000-х на фестивалі? Поясніть, як це взагалі могло прийти в голову? Як??!!!"

"У нас мало своїх виконавців, які вже рік сидять на карантині, без зарплати, не маючи можливості проводити концерти??? А ви вирішили дати заробити окупантові???"

Организаторы пока не прокомментировали такие сообщения пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК

Atlas Weekend 2021 планируют проводить с 5 до 11 июля. Состоится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Количество исполнителей из других стран будет меньшее, чем в прошлые годы.

Среди участников мероприятия - украинские группы "Океан Ельзи", DakhaBrakha, "Антитіла", "Бумбокс", "Один в Каное", "Друга ріка", The Hardkiss, Dakh Daughters, Latexfauna, Kalush, Tvorchi. Также в лайнапе - российские коллективы "Порнофильмы", Shortparis, Wildways, латвийская группа Brainstorm, белорус ЛСП, эстонец Tommy Cash, британец Fatboy Slim.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Решили дать заработать оккупанту? - анонс выступления Меладзе в Киеве возмутил соцсети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель

Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 14985
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 11034
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 10305
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4743
Раскрыли рецепты, которые меняют отношение к скумбрии
Раскрыли рецепты, которые меняют отношение к скумбрии Просмотров: 4131
Культура
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года"
Михаил Поплавский стал обладателем титула "Человек года"
 Просмотров: 9
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК
 Просмотров: 135
Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель
Сюжет "Звездных войн" касается нас всех - писатель
 Просмотров: 108
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
"Шум" Gо_A влетел в десятку лучших хитов мирового рейтинга
 Просмотров: 531
Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера
Хопкинс убедительно сыграл больного пенсионера
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
Голосов: 122
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть