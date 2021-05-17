"Разделась до белья" - экс-участница "ВИА Гры" заявила, что ее домагался Меладзе

Артистка и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник публично рассказала о домогательствах продюсера Константина Меладзе.

Женщина отметила, что во время первой встречи он отвез певицу в отель и попросил раздеться, чтобы оценить фигуру. В этом она призналась в эфире российской передачи.

"Разделась до белья, чтобы посмотрел, как костюмы сидят. Там костюмы - три треугольника. Затем оделась снова. Все замечательно. Но как-то неловко было. 23 года", - отметила Найник.

Автор: instagram.com/tanya_naynik Татьяна Найник (слева) заявила, что ее добивался Меладзе

Затем исполнительница поделилась, как Меладзе отчитывал ее за выступления в своем кабинете.

"Общение не клеится, ко мне претензий я не понимаю. Как кролик на удава смотрю, так им восхищалась. Он берет и сажает меня на колени", - вспомнила она.

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Найник рассказала, что после этого продюсер начал щупать ее за бедра. Женщина "аккуратно отстранилась". Впоследствии они переписывались, но деталями этого артистка не поделилась в передаче. Через полгода она покинула группу.

Ранее артистки Ани Лорак и Оля Полякова признавались, что продюсер Константин Меладзе предлагал им попасть в шоу-бизнес за интим. Лорак рассказала, что мужчина испытывал к ней симпатию. Через некоторое время певица опровергла эту информацию и заявила, что фаны и журналисты неправильно поняли. Полякова записала видео, чтобы поддержать Лорак, и заявила, что у нее была аналогичная ситуация.