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вторник, 25 мая 2021 16:06

Петь о собственной а*уенности не интересно - вокалист ТНМК

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Автор: facebook.com
  Группа ТНМК выступит 30 мая на музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest
Группа ТНМК выступит 30 мая на музыкальном фестивале Kyiv Fan Fest

Группа "Танок на майдані Конґо" записала новый альбом "Ватра". Выпустят в двух частях через месяц-полтора.

Об этом в интервью ведущему Даниле Котику рассказал вокалист коллектива Александр "Фоззи" Сидоренко.

ТНМК готовят выступление под открытым небом 30 мая на столичном фестивале Kyiv Fan Fest.

"Не будем баловать старыми хитами. Будет музыка с новой пластинки. Так вышло, что мы раз в год готовим программу, а затем ее катаем. Так сделали и в начале 2020-го, а потом все фестивали отменили. Из-за локдаунов просто играли сами себе. Поэтому исполним программу, которую уже трижды обновляли и которую никто не слышал", - продолжает Сидоренко.

Также пояснил, в каком жанре работает группа.

"Делаем различные формы хип-хопа. Чистыми рэперами никогда не были. Это люди, которые годами читают о собственной а*уенности. Мне кажется, петь об этом дольше, чем две минуты - не интересно. Поэтому называть нас рэперами - такое же предположение, как считать жителей Оболони киевлянами".

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О роли ТНМК в истории украинской музыки высказался вокалист Олег "Фагот" Михайлюта.

"Мы стояли у истоков отечественного хип-хопа. До программы "Rap-обойма", которую делали в 1994-1996 годах, в Украине никто не знал об этом направлении. Когда пришел с идеей на телекомпанию, спросили, что это. Сказал: "Есть крутой музон, давайте, это новый толчок". А мне все: "Через пару лет оно все закончится. Зачем тебе надо?" Немножко оказалось по-другому".

Музыкальный фестиваль Kyiv Fan Fest пройдет 29-30 мая на Певческом поле. Продлится на свежем воздухе на территории более чем 12 гектаров парковой зоны. Состоится в рамках программы событий ко Дню Киева.

"Возможно, ты родился в Киеве. Возможно, живешь здесь уже несколько лет. Или просто приехал с друзьями оттянуться на выходные. Одно остается неизменным: ты являешься фаном города. Поэтому Kyiv Fan Fest ждет тебя, чтобы затусить вместе в настоящий дружеской компании", - говорится в анонсе.

Кроме ТНМК, на Kyiv Fan Fest выступят Руслана, Соня Сотник, группы "Жадан и Собаки", "Пирятин", "Станция Мир", Kozak System, Karna, Zwyntar. Также зрителей ждут зоны отдыха, фудкорты, конкурсы, мастер-классы и аниматоры для детей.

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