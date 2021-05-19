День Киева: чем будет удивлять столица в свой день рождения

Обнародовали программу празднования Дня Киева. Фото: КГГА

Формат празднования Дня Киева адаптировали в соответствии с карантинными требованиями. Мероприятий в честь праздника в столице в этом году будет значительно меньше.

Об этом рассказала директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.

"Основными локациями центральных праздничных событий станут Арка дружбы народов и Певческое поле. Составляя программу, мы пытались охватить различные целевые аудитории и предусмотреть для киевлян самые разные мероприятия", - отметила Баринова.

Праздничная программа предусматривает следующие мероприятия:

- 26 мая - музыкальная экскурсия по Андреевскому спуску от Муниципальной академической мужской хоровой капеллы им. Льва Ревуцкого. Стартует она от памятника Проне Прокоповне и Свириду Голохвастову.

- с 26 до 28 мая - в Музее истории Киева будет продолжаться межмузейный выставочный проект "Большая семерка", а 29-30 мая здесь презентуют новую тематическую экскурсию "Мифы и фейки о Киеве".

- 29 мая - торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который снова пройдет в open air формате в течение недели и будет включать до 200 кинокартин.

- 29-30 мая - на Певческом поле состоится коммерческое мероприятие "Kyiv fan fest".

- 30 мая - ежегодный благотворительный "Пробег под каштанами".

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- 29-31 мая - всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде парка возле Арки дружбы народов, парусная регата на Киевском речном вокзале возле причала №6 у Церкви Святого Николая.

- с 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее "Київська фортеця" будет экспонироваться выставка "Старый Киев в открытках", а 28 мая в музее состоится хоровой фестиваль-конкурс "Як тебе не любити, Києве мій".

Департамент образования и науки подготовило программу оффлайн и онлайн для учащейся молодежи. Так, школьники смогут принять участие в открытых соревнованиях по технике пешеходного туризма на дистанции "Кросс-поход" в Голосеевском лесу. А с 25 по 30 мая в киевском Дворце детей и юношества состоится фестиваль детского творчества "Як тебе не любити, Києве мій".

Подробнее - по ссылке.

В День Киева во всех 10 районах столицы также пройдут циклы мероприятий в различных форматах. Около 20 офлайн-событий, среди которых: спортивные праздники, районные фестивали, концертные и развлекательные программы в парках и домах культуры. Киевлянам также напоминают, что в столице согласно решению Киевсовета продолжается запрет использования пиротехнических средств на время проведения мероприятий. Организаторы всех мероприятий должны неукоснительно соблюдать выполнение этого решения.