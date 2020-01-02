Marvel планирует показывать в фильмах героев-трансгендеров

Marvel Studios хотят добавить супергероев-трансгендеров. Фото: www.ivi

В фильме компании Marvel Studios хотят добавить супергероев-трансгендеров.

Такими планами поделился директор студии Кевин Фиг во время вопросов и ответов в Нью-Йоркской киноакадемии, передает ВВС.

Уже в этом году в фильме "Вечные" (The Eternals) появятся персонаж-гей и супергерой, который плохо слышит.

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В фильмах "Шан-Чи" (Shang-Chi) и "Легенда о десяти кольцах" (Legend of the Ten Rings) будет присутствовать азиатско-американский герой.

"Мы хотим, чтобы фильмы отражали зрителей, и мы хотим, чтобы каждый член нашей глобальной аудитории видел себя на экране", - пояснил Кевин Фиг.

Кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список худших фильмов 2019 года. При этом, они подчеркнули, что еще не видели киноверсию мюзикла "Кошки" и череды фильмов с Николасом Кейджем, которые должны выйти под конец года.