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понедельник, 09 декабря 2019 19:04

Кинокритики рассказали, какие новые фильмы не стоит смотреть

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Кинокритики рассказали, какие новые фильмы не стоит смотреть
Назвали худшие фильмы 2019 года. Фото: Mediasat

Кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список худших фильмов 2019 года. При этом, они подчеркнули, что еще не видели киноверсию мюзикла "Кошки" и череды фильмов с Николасом Кейджем, которые должны выйти под конец года.

В пятерку худших фильмов по версии Дебружа вошли "Дамбо" Тима Бертона, который критик назвал "причудливым карнавалом, в котором злые персонажи издеваются над виртуальными животными" и "Стекло", охарактеризованное как "после почти двух часов утомительного наращивания, широко разрекламированное противостояние между двумя сторонами заканчивается в мелкой луже".

В списке кинокритика также Loqueesha, "Море соблазна" и "Вчера".

Глиберман включил в список худших фильмов "Люди в черном: Интернэшнл". По его словам, главный вопрос, который может охарактеризовать фильм, это "Почему этот фильм существует? Зачем я его вообще смотрю?". В пятерку худших также вошли "Счастливого Рождества", последние полчаса "Однажды… в Голливуде", "Рокетмен" и "Проклятие Аннабель 3".

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Историческая драма "Черный ворон" по роману Василия Шкляра вышла в прокат 5 декабря. Посвящена освободительной борьбе против советской власти в 1920-х.

ZN.UA
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Дата
09
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