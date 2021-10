Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении

Måneskin презентовал песню Mammamia. Фото: instagram.com/maneskinofficial

Итальянская рок-группа Måneskin, которая выиграл Евровидение-2021, представила песню Mammamia. Она стала первой после победы на песенном конкурсе.

Премьерой группа поделилась в Instagram. Сингл также войдет в сет-лист во время мирового турне 2022 года, как сообщается на официальном сайте Евровидения.

Поклонники коллектива в восторге от нового трека. Но многие заметили, что песня похожа на другой популярный сингл Måneskin - I wanna be your slave. Об этом написали в комментариях под постом в сети.

"Почему эта песня звучит так же, как I wanna be your slave?", "То же самое подумала", "Звучит, как I wanna be your slave".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней

Участники итальянской рок-группы Måneskin ошеломили фанов фотографиями в стиле ню. Победители песенного конкурса Евровидение-2021 позировали полностью обнаженными. Все четыре музыканта – вокалист Дамияно Давид, басистка Виктория де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио – прикрыли интимные места смайлами в виде звезды.