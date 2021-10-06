Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете

Участники итальянской рок-группы Måneskin ошеломили фанов фотографиями в стиле ню.

Победители песенного конкурса Евровидение-2021 позировали полностью обнаженными. Все четыре музыканта – вокалист Дамьяно Давид, басистка Виктория де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио – прикрыли интимные места смайлами в виде звезды. Группа опубликовала провокационные снимки в Instagram.

"Почему так горячо?" – подписали участники фото.

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Фото: instagram.com/maneskinofficial

Итальянская группа Måneskin, победившая на Евровидении-2021, даст концерт в Украине весной 2022 года. Концерт состоится в Киеве 7 марта 2022-го. Они выступят в клубе Stereoplaza. Выступление пройдет в рамках европейского тура Måneskin - Loud Kids.