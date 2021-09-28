Победители Евровидения Måneskin впервые едут в Украину с концертом

Måneskin едут в Украину. Фото: @maneskinofficial

Итальянская группа Måneskin, победившая на Евровидении-2021, даст концерт в Украине весной 2022 года.

Об этом стало известно из Instagram исполнителей.

Билеты появятся в продаже с 30 сентября 2021 года.

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Концерт Måneskin состоится в Киеве 7 марта 2022-го. Они выступят в клубе Stereoplaza. Выступление пройдет в рамках европейского тура Måneskin - Loud Kids.

Билеты на концерт можно будет приобрести онлайн на сайте Concert.ua. Пока неизвестно, сколько они будут стоить. Продажа начнется в 12:00 30 сентября.

Итальянская группа Måneskin, победившая на песенном конкурсе Евровидение-2021, стала лицом новой кампании Gucci. Артисты приняли участие в откровенной фотосессии, где примеряли образы из коллекции Aria. Линейку посвятили 100-летию Gucci. Реклама показывает "революционный и радостный импульс эроса как творческой силы, которая лежит в основе современной моды", отметили представители бренда.