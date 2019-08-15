"Мало обнаженного Брэда Питта" - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино

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В Киеве состоялась премьера 9-го фильма американского режиссера Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

Одними из первых ленту решили посмотреть украинские селебритис в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver).

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Премьеру посетили Травести-дива Монро, Пианобой, Полина Логунова, Дмитрий Ступка, Гарик Корогодский, Игорь Кондратюк, Лилия Пустовит, Светлана Бевза с Владимиром Емельяном и другие звезды.

"Почему так мало обнаженного Брэда Питта? Он чертовски хорош и в отличной форме", - прокомментировала фильм Монро.

Некоторые зрители уходили с сеанса, не дождавшись окончания (2 ч. и 45 мин. продолжительность).

Недавно стало известно, что режиссер Квентин Тарантино планирует оставить кинематограф после съемок юбилейной ленты. Знаменитость хочет снять "суперфильм". Об этом Тарантино сообщил в Москве на премьере новой киноленты "Однажды в... Голливуде".