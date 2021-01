Майкл Джексон возглавил чарты с необычной песней

Автор: Soundcloud 2001-го, на концерте, посвященному 30-летию сольной карьеры певца, Майкл Джексон исполнил в дуэте с Бритни Спирс The Way You Make Me Feel.

23 января 1988 года песня Майкла Джексона заняла первое место американского чарта - The Way You Make Me Feel с альбома Bad. В нем стала одной из лучших. Объединила в себе имидж Джексона романтика-любовника (как в I Just Can't Stop Loving You) и уличного хулигана, который способен флиртовать и первым подойти к девушке (как в Bad).

Всего для Bad Джексон написал более 60 песен. Хотел разбить их на три альбома. Однако продюсер Куинси Джонс убедил Джексона вместить лучшее в один диск.

Джексон записал The Way You Make Me Feel в ответ на просьбу его матери написать песню с ритмическим рисунком. Так шафл стал одной из главных особенностей композиции. Она стала настолько популярной, что Майкл исполнял ее на всех концертах всех мировых туров. Всегда пел первый куплет и припев в замедленном темпе - в этой версии ярче были выражены блюзовые гармонии.

