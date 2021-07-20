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вторник, 20 июля 2021 17:52

Лозница манипулирует историческими фактами - культуролог

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Автор: usfa.gov.ua
  Фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" отметили специальным призом жюри премии "Золотой глаз" на 74-м Каннском кинофестивале. Рассказывает о массовых убийствах евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941-го и о последствиях трагедии. Состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов
Фильм Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" отметили специальным призом жюри премии "Золотой глаз" на 74-м Каннском кинофестивале. Рассказывает о массовых убийствах евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941-го и о последствиях трагедии. Состоит из 24 эпизодов, смонтированных из архивных материалов

Сергей Лозница - глубокий интеллектуал и удивительно одаренный, требовательный к себе режиссер. Но издавна находится в имперской ловушке.

Так считает культуролог и арт-менеджер Иван Козленко. Поделился рассуждениями о документальном фильме "Бабий Яр. Контекст" на своей странице в Facebook.

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Лозница посвятил ленту расстрелам нацистами евреев в урочище Бабий Яр на северо-западе оккупированного Киева в сентябре 1941-го. Использовал архивные кадры, свидетельства исполнителей преступления и тех, кому удалось выжить.

За свою работу режиссер получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" на 74-м Каннском кинофестивале. Проходил во Франции с 6 по 17 июля. На премьере был аншлаг. Билеты разобрали за два дня до показа.

Манипуляция доходит до самоотрицания

Картину сделали на заказ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который финансируют российские бизнесмены Михаил Фридман, Павел Фукс и Герман Хан.

"Я уверен, что фильм "Бабий Яр. Контекст", в котором по мнению украинских критиков контекста как раз и не хватает, нужен. Нам необходима такая встряска, интеллектуальная провокация, которая запустит широкую общественную дискуссию касательно темных пятен украинской истории. В частности, роли украинцев в ​​Холокосте, вопросе сотрудничества и коллаборационизма. Мы уже больше знаем об этом, хотя и до сих пор не готовы принимать неприглядные факты", - говорит Козленко.

Отказывают украинцам в субъектности. Допускается только субъектность в преступлении

Однако отмечает, что в интервью YouTube-каналу "Суспільне Культура" раскрылся неоколониальный пафос Лозницы. Потому что режиссер отошел от приема интеллектуальной провокации и обратился к манипуляциям, говоря о сложных вопросах украинской истории.

"Передергивание и постоянная смена определений виновников Львовского погрома: это вроде и украинцы, но не совсем, скорее советские люди с определенными внешними признаками, вроде вышиванки - свидетельствовали о намерении ускользнуть от названия вещей своими именами, но одновременно бросить обвинения в сторону Украины.

Советский человек, которого Лозница будто бы не различает в толпе погромщиков, одновременно в его дискурсе противостоит украинцу как человеку, в толпе проявленному - из-за специфической одежды и агрессивного поведения. Эта манипуляция доходит до самоотрицания, ведь украинцам отказано в политической субъектности - Украины не существовало до 1991 года. Однако в то же время подчеркивается их субъектность как участников погрома".

Давно не находится в нашем культурном контексте. Не связывает свое будущее с Украиной

Козленко подчеркивает, что украинцы, как и другие народы, на глазах которых происходил Холокост, несут ответственность за бездействие и коллаборационизм. Об этом надо говорить.

"Однако главное, что меня в интервью покоробило - это пренебрежительный взгляд колонизатора. Который воспринимает Украину не как государство - в интервью "страну", а как территорию, на которой можно делать что угодно, не обращая внимания на мнение и позицию туземцев. Это характерно для всех участников Мемориала "Бабий Яр" - Лозницы, Хржановского, Фридмана, Пинчука. Это люди, которые не ассоциируют себя с Украиной - разве как с ресурсным источником. Они не связывают свое будущее с ней. А следовательно даже не пытаются учитывать чувствительный локальный контекст. Собственно, отказывают украинцам в субъектности. Допускается только субъектность в преступлении".

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Эксперт отмечает, что хотя Лозница - украинский режиссер, но сам себя таковым не считает.

"Важно понимать, что с 1990-х годов он в Украине не живет. Давно не находится в нашем культурном контексте. Не связывает свое будущее с Украиной. Его риторика: "вы", "они" - украинцы, "там" - в Украине - вполне определяет его отношение к Украине".

В Украине ленту Сергея Лозницы покажут осенью - в рамках мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля во второй раз за всю историю получила женщина. Главную награду вручили французскому режиссеру Джулии Дюкорно за хоррор "Титан". Рассказывает о танцовщице, которой после попадания в ДТП вживили в череп титановую пластину. Выступает на автошоу с танцами на капотах. Убивает всех поклонников. Занимается сексом с Cadillac и беременеет от него, по сюжету.

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