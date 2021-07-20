Один из самых мощных украинских фильмов - продюсер рассказал о драме-призере Каннского кинофестиваля

Драму "Ольга" наградили за лучший сценарий в конкурсной программе "Неделя критики" Каннского кинофестиваля. Главную роль в фильме француза Эли Граппа исполнила украинская гимнастка Анастасия Будяшкина. Фото: semainedelacritique.com

Драму "Ольга" совместного украинско-французско-швейцарского производства наградили за лучший сценарий в программе "Неделя критики" Каннского международного кинофестиваля.

15-летняя украинская гимнастка тренируется в Швейцарии. Волнуется за мать-журналистку, которая освещает события на Евромайдане. Девушка должна решить: остаться в спортивном заведении или вернуться на родину, по сюжету.

О работе над фильмом рассказывают представители украинской части съемочной группы.

Алла Самойленко, кастинг-директор:

Перед началом кастинга было длительное общение с режиссером Эли Граппом. Впервые столкнулась со столь кропотливой подготовительной частью работы. Эли загрузил в мой компьютер много информации: музыку, фотографии локаций и швейцарской сборной по гимнастике, референсы на исполнителей ролей. Режиссер рассказал историю замысла, делился мыслями о событиях фильма. Познакомил с исследованиями, которыми руководствовался при создании сценария. В частности использовал публикации украинского социолога Тамары Марценюк. Мы подробно обсудили нюансы, касающиеся работы с непрофессиональными актерами. Главная героиня и ее подруга по сюжету - профессиональные гимнастки.

Я могла искать исполнительниц главных ролей исключительно среди девушек-участниц олимпийской сборной. В кадре героиня должна была показать именно такой уровень выступлений. Количество претенденток было ограничено участницами сборной нужного возраста. К тому же возможность сниматься была не у всех девушек. Задействованных в отборочных соревнованиях не отпустили бы на съемки, потому что это нарушило бы графики тренировок.

Нам повезло с Анастасией Будяшкиной. Съемки растянулись на два года, но героиня почти не меняется визуально. Это ее особенность - она ​​всегда выглядела моложе своего возраста. На момент активных съемок уже не готовилась к ответственным соревнованиям, поэтому нам удалось договориться с тренерами о привлечении гимнастки в фильм. Решающим для утверждения на роль стало соответствие Анастасии персонажу.

Максим Асадчий, генеральный продюсер кинокомпании "Пронто Фильм":

У персонажей нет прототипов, они составлены из многих историй реальных людей. На идею фильма режиссера вдохновила украинская скрипачка Ярина. Она была одной из героинь его документального фильма об оркестре в Лозанне. Ярина переехала в Швейцарию перед началом Евромайдана и остро переживала, что находится в такое время вдали от родины. Некоторые черты достались главной героине от исполнительницы роли - например то, что она из Луганска. А в некоторых моментах истории матери Ольги вы сможете узнать одну известную украинскую журналистку.

Сашко Чубко, младший продюсер кинокомпании "Пронто Фильм":

Режиссер Эли Грапп приложил максимум усилий, чтобы изучить и понять показанные в фильме события. В процессе написания сценария он 15 раз приезжал в Украину и консультировался с кинематографистами, художниками, учеными, участниками Революции достоинства. Этот молодой француз смог снять один из самых мощных проукраинских фильмов. Жаль, что некоторые наши соотечественники, еще не увидев фильма, прибежали к режиссеру в соцсети с абсурдными обвинениями в работе на Путина, потому что героиня-луганчанка общается на русском. Такие нюансы украинского общества иностранцам объяснить сложно. Но каждому стоит посмотреть фильм, чтобы сделать собственные выводы.

Фильм "Ольга" выйдет в украинский прокат в феврале следующего года.

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В 2005-м украинская документальная лента "Подорожні" Игоря Стрембицкого получила Золотую пальмовую ветвь за лучший короткометражный фильм на Каннском международном кинофестивале. В 2011 году в этой номинации победила лента "Кросс" Марины Вроды.