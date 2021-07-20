Героиня фильма "Титан" беременеет от автомобиля

Автор: twitter.com Французская актриса Агата Руссель в хорроре "Титан" играет танцовщицу, которая испытывает сексуальное влечение к машинам. Лента получила "Золотую пальмовую ветвь" 74-го Каннского кинофестиваля

Фильм ужасов "Титан" - самый радикальный и объективно лучший лауреат "Золотой пальмовой ветви" за последние годы.

Так считает киновед и исполнительный продюсер телеканала "UA Культура" Лукьян Галкин. Рассказал о главном победителе 74-го Каннского международного кинофестиваля в репортаже на YouTube-канале "Суспільне Культура".

Лента "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно рассказывает о танцовщице Алексии. 10-летней попала в автокатастрофу. Получила травму головы. Ей вставили в череп титановую пластину. Выступает на автошоу с танцами на капотах. Имеет вспышки агрессии. Убивает всех, кто хочет от нее любви или секса. Ее возбуждают только машины. Беременеет от Cadillac, по сюжету.

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"Я смотрел много жесткого кино, но такого еще не видел. Иногда было невыносимо - несколько раз закрывал глаза, - говорит Лукьян Галкин. - Из-за социопатии героиня становится серийной убийцей, хотя и не ходит с ножом по темным подъездам. Первому поклоннику вонзает в ухо шпильку для волос. Родителей сжигает живьем. Так совершает акт мести за холодность и игнорирование. Это метафора того, что эмоциональный вред, который наносят родные, ничуть не лучше физического.

Алексия не подпускает к себе людей, не контактирует с окружением, практически не говорит. Находит названого отца в лице начальника спасательной службы. Он видит в женщине пропавшего без вести сына. У них образуется контакт, которого раньше не было ни с кем.

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Ключевой здесь мотив принятия себя. Особенно после трансформации тела во время беременности, еще и нетипичной. Есть замечательная и красноречивая сцена. Алексия притворялась мужчиной в команде спасателей. Но решает не маскироваться под среду. Танец на крыше пожарной машины становится неожиданным для коллег. В этот момент героиня находит примирение с собой. Болезненная тема телесности актуальна и для женщин, и для мужчин. Об этом начали говорить гораздо больше.

Ценю историю не за насилие. Пользуясь этими приемами, режиссер рассказывает о нахождения женщиной своего я, идентичности и собственных границ. А неконвенциональная форма сделает картину заметнее, привлечет внимание широкой аудитории. Обсуждать будут долго. Многие люди будут не готовы. Именно за такие неформатные фильмы на важные темы мы ценим мировые кинофестивали".

Джулия Дюкорно стала второй женщиной-режиссером в истории, которая получила "Золотую пальмовую ветвь".

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74-й Каннский кинофестиваль проходил 6-17 июля во Дворце фестивалей и конгрессов на побережье города Канны, Франция. В основной конкурс вошли 24 фильма. Всего на кинофоруме показали 142 ленты. Среди них - две украински премьеры. Первая - документалистика режиссера Сергея Лозницы "Бабий яр. Контекст" в копродукции с Нидерландами. Рассказывает о массовых убийствах евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941-го. Картина получила специальный приз жюри премии "Золотой глаз". Вторая - драма француза Эли Граппе "Ольга" совместного производства Украины, Франции и Швейцарии. Действие происходит в 2013-м. Главная героиня - 15-летняя гимнастка. Разрывается между Швейцарией, где она тренируется к чемпионату Европы в рамках подготовки к Олимпийским играм, и Украиной, где ее мать-журналистка освещает события Евромайдана. Фильм получил награду за лучший сценарий в конкурсной программе "Неделя критики".