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пятница, 26 февраля 2021 17:25

"Леся Украинка. Опушка": расширенный тизер неснятого фильма показали в сети

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Автор: facebook.com
  Актриса Дарья Полунина должна воплотить Ларису Косач в драме "Леся Украинка. Опушка". Создатели фильма обещают показать на экране писательницу живой, современной, с глубокими чувствами
Актриса Дарья Полунина должна воплотить Ларису Косач в драме "Леся Украинка. Опушка". Создатели фильма обещают показать на экране писательницу живой, современной, с глубокими чувствами

6 мин. длится режиссерская версия тизера биографической драмы "Леся Украинка. Опушка". Ролик представили к юбилею писательницы. Главную роль исполняет Дарья Полунина.

Фильм должен охватить жизнь Ларисы Косач-Квитки с детства и до последней минуты.

"2 реальности - повседневная жизнь и внутренний мир самой Леси - тесно переплетаются и отражают все ключевые повороты ее судьбы", - говорится в анонсе.

Съемки тизера проходили в Киеве - в Голосеевском парке и в декорациях одной из фотостудий. Режиссер - Нана Джанелидзе, продюсеры - Юлия Синькевич и Мария Москаленко.

Планируемый бюджет ленты - 69 млн грн. Из них у государства создатели просили около 55 млн. В прошлом году им отказали в бюджетном финансировании.

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Единственный художественный фильм о деятельнице искусств - драма "Иду к тебе" 1971 года. В основе сюжета - история отношений Ларисы Косач и белорусского социалиста, члена киевского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" Сергея Мержинского. Снял режиссер Николай Мащенко. По словам сценариста драмы Ивана Драча, это "почти документальная киноистория, воссозданная по стихам и письмам, поэмам и рассказам Леси Украинки, по воспоминаниям о ней и о ее современниках".

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