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среда, 03 июля 2019 16:01

Квентин Тарантино уходит из режиссуры

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Квентин Тарантино уходит из режиссуры
Квентин Тарантино хочет уйти на пике карьеры. vulture.com

В интервью австралийскому журналу GQ режиссер Квентин Тарантино сказал, что хочет уйти из кино. Ранее утверждал, что планирует завершить карьеру после 10 фильмов. Сейчас же допускает возможность уйти после 9-го - картины "Однажды... в Голливуде", что выходит в прокат 8 августа.

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"Относительно кино я достиг конца пути. Я могу писать книги, начать работать над театральными постановками, не прекращать творчество. Мне просто кажется, что я отдал фильмам все, что мог. Если "Однажды... в Голливуде" хорошо примут, может, я и не буду делать 10-ю ленту. Может, остановлюсь сейчас! Пока я на пике. Посмотрим", - рассказывает Тарантино.

В начале июня Квентин Тарантино сказал, что хотел бы поработать над фильмом фантастической серии "Звездный путь". Сценарий писал не он, но у режиссера есть много идей и планов на этот проект.

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