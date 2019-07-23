Квентин Тарантино планирует снять "Убить Билла 3"

Ума Турман может вернуться в киновселенную Квентина Тарантино. empire.com

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что размышляет над продолжением фильмов серии "Убить Билла", которые вышли в 2003-2004 гг.

"Мы с говорили об этом недавно с Умой Турман, исполнительницей главной роли. Буквально на прошлой неделе. Я продумал эту идею немного дальше. Если какому-то из моих фильмов и суждено родиться из моих предыдущих работ, так это "Убить Билла 3"", - говорит Тарантино.

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Существуют слухи, что противостоять главной героини ленты будет Никки Белл, чью мать убила персонажка Умы Турман. До этого Тарантино заявлял, что размышляет уйти из режиссуры после выхода картины "Однажды ... в Голливуде", премьера которой запланирована на август этого года.

В начале июня Квентин Тарантино сказал, что хотел бы поработать над фильмом фантастической серии "Звездный путь". Сценарий писал не он, но режиссер имел много идей и планов на этот проект.