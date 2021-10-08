Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября

Фото: pinchukartcentre

Gazeta.ua собрала перечень выставок, которые обязательно следует увидеть в этом месяце в Киеве.

"Папа, шлем давит. Современное искусство из коллекции NAMU"

Национальный художественный музей Украины, 10 сентября - 28 ноября

Что смотреть: более 50 произведений в пяти залах. Выставка впервые масштабно представит музейное собрание произведений со второй половины 1980-х до наших дней. Зрители впервые увидят общественную коллекцию произведений, которая поступила в NAMU благодаря аукциону "Время меценатов" 2004 года. Тогда инициированная "Фондом Мазоха" акция объединила музейщиков, коллекционеров, бизнесменов, деятелей культуры, художников и искусствоведов, которые стремились поддержать музей в создании коллекции современного искусства.

На выставке представлены произведения Павла Макова, Александра Гнилицкого, Глеба Вышеславского, Ильи Чичкана, Виктора Марущенко, Александр Гляделова, Андрея Сагайдаковского, Юрия Соломко, Дмитрия Дульфана, Игоря Гусева, Василия Цаголова, Александра Ройтбурда, Яны Быстровой, Валерия Трубина, Тиберия Сильваши, Николая Кривенко, Дмитрия Кавсана, Сергея Паныча, Марины Скугаревой, Олега Тистола, Арсена Савадова.

Где: ул. Михаила Грушевского, 6

Стоимость билета: взрослые 120 грн, студенты, школьники, пенсионеры - 50 грн. В последнее воскресенье месяца - бесплатно.

10 октября в 16:00 - кураторский экскурсия Оксаны Баршиновой. Регистрироваться здесь. Стоит 200 грн

"Такой разный Ройтбурд"

Национальный музей "Киевская картинная галерея", 6 - 17 октября

Галерея Vakulenko Art Consulting, 14 октября - 14 января

Художественный центр "Шоколадный дом", 20 октября - 3 ноября

Что смотреть: картины украинского художника, общественного активиста, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Художник умер 8 августе этого года. Проект, посвященный его памяти, покажут постепенно в трех локациях и представят зрителю грани таланта в работах разных периодов жизни художника - живопись, графика, видеоарт.

"Ройтбурд смело шел на эксперименты. Глубокий смысл и чрезвычайно тонкая ирония, присущие художнику как человеку, находят свое отражение во всех его работах и ​​являются характерным признаком стиля. Александр Ройтбурд очень любил рассказывать истории - и, посетив выставки в рамках проекта, вы непременно услышите эти истории в работах Мастера", - резюмируют организаторы.

Где: ул. Терещенковская, 9 (первый этап выставки)

Стоимость билета: полный - 70 грн, льготный - 35 грн

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Автор: Национальный музей «Киевская картинная галерея» Три выставки памяти художника Александра Ройтбурда (1961-2021) покажут в различных столичных локациях. До 17 октября работы можно увидеть Киевской картинной галереи

Future Generation Art Prize 2021

Pinchuk Art Centre, 25 сентября - 27 февраля

Что смотреть: работы 21 номинантки и номинанта Future Generation Art Prize из Украины, США, Эфиопии, Великобритании, Гваделупы, Франции, Афганистана. Международная премия в области современного искусства открывает новые имена, оказывает долгосрочную поддержку будущему поколению художников. Основана в 2009 году.

"Геополитика влияет на глобальные потоки рабочей силы, капитала и технологий, остается одной из основных сюжетных линий в произведениях искусства, - говорят кураторы проекта. - Следствием исторического периода колонизации, непрерывных военных конфликтов и истощения природных ресурсов являются незаживающие шрамы. Тесная связь с миром природы представлена на выставке линией спиритуализма. Художники предлагают как нематериальные, так и физические практики в качестве инструмента заботы друг о друге внутри сообществ. Отношения между людьми - ключевой момент проектов".

Где: ул. Большая Васильковская / Бассейная 1 / 3-2

Вход свободный

"Футуромарення"

Художественный Арсенал, 15 октября 2021 года - 30 января 2022-го

Что смотреть: в девяти залах представят путь футуризма в Украине с начала 1900-х. Переход от искусства прошлого к будущему, по "законам" футуризма, происходит через деструкцию, разрушение - эксперимент и провокацию, смешивание серьезного и смешного, политического и бытового. На смену разложению придут конструирование новой культуры и созидания метаискусства.

Где: ул. улица Лаврская, 10-12

Стоимость билета: 100 грн, льготный - 50 грн, семейный - 200 грн

"Полезные ископаемые: выставка опер в павильоне воспоминаний"

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины", павильон №13, 1-31 октября

Что смотреть: "Это мультимедийная выставка на основе трех опер, которые мы показывали в Киеве в 2016-2018 годах, - рассказывает Саша Андрусик, соучредитель музыкального агентства "Ухо". - посвящена современной итальянской опере - как она звучит, о чем говорит. Все представления демонстрировали один раз. Мы долго их готовили, документировали, записывали. Решили представить не в формате театральной постановки, а как выставочный проект. Действие одной из опер происходит в Лимбе. В католической традиции это место между раем и адом, куда попадают некрещеные души. Искали подземелья или катакомбы. Таков павильон ВДНХ с бутафорной шахтой. Покажем 14 инсталляций, некоторые - с аудио- и видео элементами. Не будем демонстрировать декорации из спектаклей или заставлять 5:00 слушать аудиозаписи".

Где: ул. Академика Глушкова, 1

Вход свободный

Автор: ВДНХ Выставка «Полезные ископаемые» агентства «Ухо» - в «Павильоне культуры» на ВДНХ

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Украинская биеннале цифрового и медиа-искусства

Культурно-художественный комплекс Artarea, 15-30 октября

Что смотреть: 50 работ художников из 15 стран на 700 кв. м. На выставке пройдет международная конференция с тематическими лекциями и беседами о современных диджитал-искусстве, дизайне и креативных индустриях. Покажут примеры диджитал- и медиаарта - инсталляции, видеоарт, кинетические, VR и NFT-экспонаты. Иностранные и украинские работы объединит тема "30 лет свободы". Художники осмысливают феномен воли во время постковида.

"Появление цифрового человека несет и свободу, и опасность, - говорит художник Валерий Коршунов. - Пандемия продемонстрировала, что государства способны нарушать права граждан, шпионить за их передвижением через мобильные приложения, наказывать за свободу слова. Корпорации продают личные данные рекламодателям и службам безопасности. Диджитал и медиа-художники могут, как никто другой, исследовать уровни свободы каждого из нас современным языком".

Где: ул. Софийская, 11-15