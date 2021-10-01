Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал

Фото: Валерий Шмаков

1 октября во Львове состоялось карнавальное открытия 32-го международного театрального фестиваля "Золотой Лев - 2021". Театрализованное шествие, в котором приняли участие коллективы из семи стран, прошло по центру города.

В этом году фестиваль сценический, однако в программе запланировано и несколько уличных мероприятий.

"Золотой Лев" - это не просто уличный фестиваль, а театральная европейская традиция и один из самых престижных театральных форумов Украины. Ежегодно он превращает Львов в огромную театральную сцену. Здесь можно увидеть спектакли мирового признания, премьеры, экспериментальные постановки молодых театров", - говорят организаторы.

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"Золотой Лев" пройдет на следующих локациях: театр Воскресение, Первый театр, театр Леси, театр им. Заньковецкой, Довженко центр, площадь перед Оперным театром.

Также представят видео-версии спектаклей, которые создавали во времена пандемии для показа онлайн в 3D. Показ состоится в театре Воскресения и во Дворце Искусств.

"С 1-го по 8 октября вы имеете возможность ходить в театры Львова и смотреть самые разнообразные мероприятия. Программа фестиваля обширна: детские, семейные и взрослые спектакли. В этом году к нам приехало много театров из Украины, Грузии, Венгрии, Италии и Польши", - отметила куратор фестиваля Ксения Федоришин.

Начало фестиваля "Золотой Лев" берет свои корни в 1989 году, когда во Львове провели Всеукраинский смотр негосударственных театров-студий. Они возникали в Украине на волне так называемых перестроечных процессов в Советской театральной культуре как новые формы театральных трупп, школ, концепций, и тому подобное. Свое название фестиваль получил в 1992 году. И уже по сути первый "Золотой Лев" отчетливо сформировался как фестиваль театрального эксперимента. Слово эксперимент стало ключевым в концепции фестиваля 1994 года. Именовался первым фестивалем молодежного экспериментального театра. С 1996 года он проводится под девизом "Классика глазами эксперимента". Здесь можно увидеть не только сценические представления, но и большие атракционные уличные действа на разных площадях Львова и днем, и вечером.