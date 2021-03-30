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вторник, 30 марта 2021 17:46

Кто претендует на украинский "театральный Оскар"

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Кто претендует на украинский &quot;театральный Оскар&quot;
Из 89 заявок эксперты определили 30 постановок, вошедших в лонглист Четвертого фестиваля-премии "ГРА". Фото предоставлено пресс-службой фестиваля-премии "ГРА"

Обнародовали длинный список участников Четвертого всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА". 30 спектаклей будут претендовать на победу в 6 номинациях.

Мероприятие проводится на конкурсной основе по итогам прошлого календарного года. В этот раз театры представляют премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2020-го.

"В этом году формирование лонглиста происходило во время прощания с Анной Липковской (журналистка, театровед. Умерла 24 марта в возрасте 53 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. - Gazeta.ua), - говорит глава экспертного совета Ольга Стельмашевская, - С глубокой скорбью на сердце мы делали то, за что последние годы искренне болела Анна Константиновна, чтобы дать себе и нашему театральному миру надежду. Рядом с Богданом Струтинским и всем Национальным союзом театральных деятелей Украины стояла у истоков этой премии, несколько лет была главой экспертного совета. Талантливый критик, ученый, блестяще владела пером - всегда поддерживала молодых театралов, искренне восхищалась всем неординарным, что двигало театральное дело вперед. Собственно, об этом фестиваль "ГРА".

Мы благодарны всем театрам, которые, вопреки вынужденным локдаунным стопам, подались в этом году на премию. За то, что не изменили себе, за внутрицеховую солидарность и память о тех, кого мы потеряли. Вы выпускаете представления, мы играем в "ГРУ", вместе очерчиваем процесс и поддерживаем друг друга. Значит, существуем, живем театром".

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Длинный список претендентов:

"За лучший драматический спектакль"

"Леди в лавандовом" Полтавский академический областной театр кукол;

"Механический апельсин" - Общественная организация "Институт исследования театра" Шестой этаж ", Дикий театр;

"Собачье сердце" Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василия Василько;

"Хлебное перемирие" - Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра;

"Это дитя" - Закарпатский областной венгерский драматический театр - г. Береговое.

"За лучший спектакль камерной сцены"

"Буна" - Национальный академический украинский драматический театр им. Марии Заньковецкой;

"Дети Ноя" - Львовский академический театр эстрадных миниатюр "И люди, и куклы";

"Маклена Граса" - Украинский малый драматический театр;

"Семья патологоанатома Людмилы" - Киевский академический театр "Золотые ворота";

"Сны Алисы" - Театр-лаборатория "Афины", Киевская академическая мастерская театрального искусства "Созвездие";

"Филоктет. Античный рейв" Львовский академический драматический театр им. Леси Украинки.

"За лучший спектакль для детей"

"А будь то утка общинное" - Тернопольский академический областной театр актера и куклы;

"Зубастая потеря" - Киевский академический театр кукол;

"Карлик Нос" - Кировоградский академический областной театр кукол;

"Мюнхгаузен" - Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра;

"Зачем лемуров хвост Чупакабры?" - Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. Ивана Франко.

"За лучший музыкальный спектакль в жанре оперы/оперетты/мюзикла"

"Животок" Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня";

"Лис Микита" - Общественная организация "Подкова Арт" - Львов;, Львовский оперный театр;

"Ромео & Джульетта" Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр - Северодонецк;

"Шинель" Киевский национальный академический Молодой театр.

"За лучший хореографический/балетный/пластический спектакль"

"1984.Инша" - Академический театр "Киев Модерн-балет";

"VIÑO" - Культурная объединения "Хронотоп ЮЭЙ", Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра;

"Щелкунчик" - Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества - Киевская опера;

"Люди. Тела. Метаморфозы "Ровенский областной академический музыкально-драматический театр;

"Мой Орфей. Кокто "n` Era Dance Company - Киев.

"За лучший поисково-экспериментальный спектакль"

H-Effect - Общественная организация "Арт Диалог";

"Каменный хозяин" - Театр на Подоле;

"Кострубизмы. Кумановский "- Театр" шум ", м. Луцьк;

"Новые шрамы" - ФЛП Климов, Дикий театр;

"Чорнобильдорф" - PORTO FRANKO, NOVA OPERA.

Во время 2-го этапа конкурса эксперты будут путешествовать по городам Украины и пересматривать вживую представления, которые попали в лонглист. После этого в июле-августе сформируют шортлист, в который войдут 12 финалистов.

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89 спектаклей предложили в этом году на рассмотрение экспертного совета "ГРИ". Поступили из 23 городов Украины. Больше всего из Киева - 36 заявок.

"За последнее время авторитет фестиваля-премии заметно вырос и укрепился, поэтому украинским театрам и важно заявить на всю страну о своих творческих поисках, об обновлении репертуара, - говорит Богдан Струтинский, председатель НСТДУ. - Принципиально то, что есть огромное количество заявок именно из театральных регионов Украины. А им в условиях карантина было вдвое тяжелее выживать и работать, чем престижным столичным учреждениям".

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