Есть яркие попытки осмыслить на сцене войну на Донбассе - искусствовед

Пришли молодые директора и режиссеры, которые хотят перемен и работают в поте лица. Болеют за то, чтобы их театр стал лучшим в городе, а потом и в стране - Ольга Стельмашевская. Фото: Артем Галкин

Театральная картина Украины заметно изменилась за последние годы. Наш театр достигает европейского уровня.

Так считает PR-специалист, искусствовед Ольга Стельмашевская. В этом году вошла в состав экспертного совета Всеукраинского театрального фестиваля-премии "ГРА", на котором определили 12 лучших спектаклей 2019-го в пяти номинациях. Рассказала Gazeta.ua о самых интересных постановках фестиваля и состоянии украинского театра.

Какие тенденции современного украинского театра вы наблюдали на примере спектаклей "ГРИ"?

- Успела посмотреть вживую 23 из 28 спектаклей длинного списка. Это репрезентативная выборка. В победителях оказались не только киевские театры и традиционные лидеры Львов и Одесса. А еще и Харьков, Сумы, Полтава, Ивано-Франковск. Постановки высокого уровня, талантливые актеры и режиссеры, которые выдают конкурентоспособный продукт, появляются не только в самых больших городах и площадках. Могут способствовать также и культурному туризму. Особенно сейчас, когда не можем так активно бывать за рубежом.

То, что мы видели в рамках фестиваля - это уже современный, евроинтегрированный театр. Не стыдно показывать престижному международному жюри. При этом наблюдаю сочетание высокого искусства и понимания аудиторией увиденного. Спектакли - вполне зрительские. Способны собирать аншлаги. Даже при карантинных ограничениях. Украинский зритель не глупый. Он открытый. Много путешествует, смотрит в онлайне - имеет с чем сравнивать.

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Кроме номинации "драматическое представление", особенно мощной была музыкальная категория. Такого взлета еще не было. Музыкальный театр сейчас, пожалуй, больше всего страдает. Всем тяжело выживать в пандемию, а тут еще и оркестр и хор. Большой убытков требуют и здания. Но наш лонглист - это самые мощные работы за три года фестиваля. В каждом театре свой грандиозный эксперимент, который увенчался успехом. Например, комическая опера "Любовь к трем апельсинам" Харьковского театра оперы и балета имени Лысенко. La Traviata Одесского театра оперы и балета - новое, тонкое прочтение XXI века.

Прорывом является немецкоязычный "Лоэнгрин" Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Это первая полноценная постановка Вагнера в репертуарном театре в независимой Украине. В Европе все его ставят. Не может быть оперы без Вагнера. С такими представлениями отечественная сцена поднимается на другой уровень.

В этом году увидели качественно новый виток нашего театра. Мне кажется, с каждым годом и представления, и премия будут набирать. Все города должны почувствовать себя способными победить, сделав крутой спектакль.

В чем европейскость нашего театра?

- Состав театров качественно изменила контрактная форма работы и конкурсная процедура назначения руководителей, принятая в 2016-м. Пришли молодые директора и режиссеры, которые хотят перемен и работают в поте лица. Например, Стас Жирков, Тамара Трунова, Максим Голенко, Евгений Лавренчук. Болеют за то, чтобы их театр стал лучшим в городе, а потом и в стране.

Между театрами происходит обмен артистами. Создают копродукции с иностранцами. Увеличивается конкуренция, а значит, и потребность выдавать качественный продукт. Постановщики отпускают внутреннюю цензуру.

Один из показательных примеров - спектакль "Двенадцатая ночь, или Что захотите". Ведущий актер Ивано-Франковского театра имени Франко Алексей Гнатковский ставит Шекспира на английском языке с непрофессиональными актерами-ветеранами АТО, нуждающимися в реабилитации. Имеют возможность поправляться с помощью слова, игры. Такая инклюзия - обычная практика для Европы, а для нас эксперимент еще.

Какие были ключевые темы в спектаклях фестиваля? Является ли тема войны основной?

- Не всегда. Чтобы осмыслить драматургией и театральными средствами войну - надо, чтобы прошло время. Сейчас трудно дистанцироваться и сделать произведение искусства. Но уже есть яркие попытки. Художественный руководитель столичного Молодого театра Андрей Билоус в "Добро пожаловать в ад" рефлексирует на эту тему без заигрывания, сантиментов, выжимания слезы. Очень поэтическое, тонко сделанное представление.

Так же и "Энеида XXI". Абсолютно феерическое зрелище. Это оригинальный текст. Современным языком, через гротеск рассказывает то, что когда-то написал Котляревский. Давние проблемы украинского общества все еще актуальны. Главная декорация - основа малайзийского "Боинга", сбитого на Донбассе 17 июля 2014-го. Стоит на сцене большим восклицательным знаком, а вокруг развивается фарс. Этого образа достаточно, чтобы смеясь, понять всю пропасть, в которой мы оказались. Спектакль очень живой, развивается с изменениями в нашей политической картине. Добавляют свежие реплики и скетчи на злобу дня.

Какие еще постановки стоит отметить?

- "Альбатросы" Киевского театра на левом берегу. Показывают отношения пожилых людей. Напоминают, что ничего не заканчивается в преклонном возрасте. Любовь, водоворот и бурление жизни могут быть, и когда за 70.

"Пер Гюнт" Сумского театра имени Щепкина - большое представление. Занято большинство труппы разного возраста. Интересный музыкальный фон, сценография. Очень смело. Но этого не стоит бояться. Надо себя отпускать, фантазировать. Тогда будет театр.

Инклюзивная "На волне" Полтавского театра кукол - для детей с ограниченными возможностями. Это разновидность терапии. Имеет целью построить пространство равных возможностей. Участники постановки - дети из городского центра социально-психологической реабилитации. Будет интересно и взрослым. Во время показа мы так же играли на сцене, были включены в создание представления.

Как оцениваете ситуацию с государственной поддержкой?

- Большая проблема в том, что государство до сих пор не понимает, что креативную индустрию надо поддерживать. И не мешать. Культура является двигателем экономики и закладывает основы национальной идеи, уровень восприятия украинцами себя. Это осознали не только США или Польша, но и Россия. Недаром продвигают свои скрепы через лидеров мнений, и не только петросянов.

Это катастрофа. Но благодаря аншлагам, фестивалю "ГРА", прессе кладутся кирпичики для развития театра.

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Ежегодный фестиваль-премию "ГРА" в 2018-м основал Национальный союз театральных деятелей. Проводится на конкурсной основе по итогам прошлого календарного года. В этом году театры представляли премьеры, вышедшие в период с 1 января по 31 декабря 2019-го. Участие принимали профессиональные театральные коллективы разных форм собственности и форматов работы. Победители получили по 25 тысяч гривен на реализацию нового творческого проекта. Победители Третьего фестиваля-премии "ГРА": Лучший спектакль для детей 1. "Алиса" Первого академического украинского театра для детей и юношества 2. "На волне" Полтавского академического областного театра кукол Лучшее экспериментально-поисковое представление 1. "Двенадцатая ночь, или Что захотите" Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко 2. "Семейный альбом / Album di Famiglia" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Лучшее музыкальное представление в жанре оперы/оперетты/мюзикла 1. La Traviata Одесского национального академического театра оперы и балета 2. "Любовь к трем апельсинам" Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко Лучший спектакль камерной сцены 1. "Добро пожаловать в ад" Киевского национального академического Молодого театра 2. "Лымеривна" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко 3. "MIŁOŚĆ / ЛЮБОВЬ" Киевского академического театра "Золотые ворота" Лучший драматический спектакль 1. "Альбатросы" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра 2. "ЭНЕИДА XXI" Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василя Василько 3. "Пер Гюнт" Сумского национального академического театра драмы и музыкальной комедии имени М. С. Щепкина