Красивые лица. Но они плохие актеры - кинокритик о фильме "Антон и красная химера"

18 марта в украинский прокат вышла историческая драма "Антон и красная химера". Это последняя работа грузинского режиссера Зазы Урушадзе.

10-летние немец Антон и еврей Яша - лучшие друзья. Живут в поселении Гильдендорф неподалеку Одессы. Становятся свидетелями красного террора. Большевики забирают продукты, скот, казнят тех, кто пытается сопротивляться, по сюжету.

Фильм совместного производства Украины, Грузии, Канады и Литвы. Снимали в поселке Старая Эметовка Беляевского района Одесской области, недалеко от Куяльницкого лимана. В начале XX века здесь проживали около двух млн немцев. После революции выехали на историческую родину.

В основу сценария легла книга потомка немецких колонистов, канадского писателя Дейла Эйслера "Антон, его друг и русская революция". Писал на основе воспоминаний дяди Антона. Его отца убили большевики, захватившие их поселок летом 1919-го.

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"Даже в съемочной группе были потомки поселенцев. Наша художница-постановщик, например. Знала это село, - говорит Владимир Левицкий, исполнитель роли отца Яши. - Старался без перебора делать еврейский акцент. Я из Херсона, с детства слышал разные языки. Рядом жили греки, молдаване, евреи. Для меня это было бы возрождение своего голоса. Играли на русском. Жаль, что дублировали после нас. Хотел бы посоветоваться с одесситами, правильно ли изобразил колорит".

Одна из антагонистов ленты - чекистка Дора. Руководила грабежом поселков и убийств его жителей. Любовница Льва Троцкого, по сюжету. По словам создателей фильма, существовала в реальной жизни, однако это собирательный образ.

Даже в съемочной группе были потомки поселенцев

Автор: Moviegram Татьяна Грачик в фильме "Антон и красная химера" воплотила чекистку Дору. Руководила грабежом поселков и убийств его жителей. Любовница Льва Троцкого, по сюжету. По словам создателей фильма, существовала в реальной жизни, однако это собирательный образ.

"Трудно что-то сказать по поводу историчности моей героини. Многие документы уничтожены, - говорит исполнительница роли Татьяна Грачик. - Но до сих пор по Одессе ходят слухи про "товарища Дору", которая устраивала казни. К тому же жестокие. Исследователи говорят, что Дору расстреляли или повесили. Но там, где по документам должны быть захоронения, ничего нет. Также в Севастополе была чекистка, которая приказывала топить людей. Прототипов много. Любовницей Троцкого не была, вряд ли пересекались. Это авторский вымысел ради сверхзадачи фильма.

До сих пор по Одессе ходят слухи про "товарища Дору", которая устраивала казни. К тому же жестокие

Хотела исследовать характер этой женщины и понять, что побудило ее на такие жестокие действия. О причине рассказала в сцене, которую играли на кастинге. Жаль, что не вошла в фильм. Когда-то Дора пострадала от жителей этого хутора, убили ее отца. Убежала с матерью и бабой. Когда выросла, использовала коммунистическую идеологию для мести. Она дает ей власть решать, кто имеет право жить, а кто - нет. Это было ее оправдание. Олицетворением этих идей стал Троцкий, поэтому любила его до безумия. К этому же всю жизнь была лишена любви".

"Эротическую сцену Троцкого с Дорой сняли в первый же день, с первого дубля. Гримеры жаловались, что я слизываю весь грим. Но так сказал делать режиссер, - говорит Олег Симоненко, сыграл Троцкого. - Мне не надо было исследовать эту историческую фигуру, знал о ней все еще со школы. Но в первую очередь хотели показать его, как человека, а не демона. Когда начинал играть, режиссер останавливал и говорил: "Это плохо, это театр". Меня это не обижало, я действительно театральный актер".

Гримеры жаловались, что я слизываю весь грим. Но так сказал делать режиссер

Автор: Cinema.in.ua Никита Шланчак в фильме "Антон и красная химера" сыграл мальчика из семьи немецких колонистов в Одесской области. В 1919-м туда приходят большевики, которые во главе с Львом Троцким несут голод и смерть в мирные села.

"Фильм не понравился, в нем очень много проблем, - говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский. - Это видно на основе всего съемочного процесса. Снимали 3-4 года. Перемонтировали, перетоновывали. Наверняка и переозвучивали. Скорее всего, снимали на русском, а потом дублировали. Поэтому сцены, где герои говорят на русском - единственные живые моменты.

В титрах указывают, что один из композиторов - Мирослав Скорик. Это как минимум не так. Во-первых, он умер год назад. Использовали его самую известную музыку. Написана еще в 2000-х. Возможно, использовали партитуру и разложили на инструменты. Но он не может называться композитором, это не эксклюзивно написаная музыка к ленте.

Сцены, где герои говорят на русском - единственные живые моменты

Сценарий сам по себе слабый. Сама концепция фильма странная. Видим определенную элегическую атмосферу. Хотя он глубоко драматический и трагический. Больше всего удивляет отсутствие именно драматургических акцентов. И это по всем сценах. Не подчеркнуто то, где может быть определенное внимание и реакция зрителя. Соответственно, они не отыграны и провалены. Ни режиссер, ни оператор не делает акцентов. Нет пауз, крупных планов. Это и называется кино, это основы режиссуры. Многое сняли в расфокусе. Объяснили тем, что показывают воспоминания. Не думаю, что это логично и хорошо воспринимается зрителем.

Есть много хороших типажей. Красивые лица. Это плюс. Но они плохие актеры. Кроме литовских, профессионализм не пропьешь. Дети вообще не играли. Если они такие, то задача постпродакшена - это улучшить. Но на дубляж выбрали так же плохих актеров. Они не улучшили то, что было плохо.

Это человек одного фильма. Не стоит большого обсуждения

Сама история верна. Хорошо, что рядом живут немцы. Но опять же провалена. Не проговорили, чем дружба христианина и иудея - острая. Почему это вау. Молодежь точно не поймет. Нет контрастов, отсутствуют пики. Зачем тогда вообще брались? То, что хорошо задумывалось, было плохо воплощено.

Режиссер этой ленты, Заза Урушадзе, был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус" за фильм "Мандарины". За него, кстати, грузины до сих пор ненавидят. Фильм аля о мире, хотя в реальности его никогда не было и не будет, скорее всего. Это человек одного фильма. Не стоит большого обсуждения".

"Кино не полностью историческое. Несколько гиперболизированное. Потому что автор писал со слов пожилого человека, который не все помнил с детства, - говорит продюсер Андрей Суярко в интервью Gazeta.ua. - 55 дублей ушло в первый день съемок, чтобы отснять начальную сцену. В ней герои лежат на сене и общаются. Немца Никиту Шланчака и одессита Никиту Дзядю выбрали из нескольких сотен детей. Мальчики тогда впервые были перед камерой. В кадре должны были смотреть на облака, которых в тот день их не было. Мы боялись, что сгорят на солнце. Температура воздуха более 30 градусов тепла. Было трудно глаза открывать, все время щурились. Режиссер повторял, что нет кадра. В конечном итоге измученные актеры сыграли как надо. Заза Урушадзе - уникальный случай. Когда выходит на площадку - он фильм уже снял в голове. Далее просто фиксирует на камеру. Не делал лишних кадров. "Не нужно то снимать, - говорил в такие моменты. - Вот это сделаем и поедем на "Оскар".