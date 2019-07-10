Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов

Автор: Gazeta.ua Эти жалобы в Конституционный Суд - результат более двухлетней борьбы тех, кто прошел все возможные стадии

10 июля Конституционный Суд Украины продолжил рассмотрение дела украинских артистов о конституционности закона 955-VIII о введении контрактной формы работы в сфере культуры и конкурсной процедуры назначения руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры.

Первый сенат КС объединил производство шести артистов в одно.

"Ссылаясь на этот закон, уволили всех артистов, которые находились на бессрочных трудовых договорах и предоставили им возможность заключить контракт на срок от одного до трех лет, - рассказывает Вера Корнилова, председатель Свободного профсоюза предпринимателей, бывшая виолончелистка Национальной оперы. - Все наши предположения относительно угроз этого закона стали реальностью. Увольняют, точнее не продолжают контракты артистам. Ранее увольняли за определенную вину, все было четко прописано в трудовом кодексе. Сейчас директору достаточно лишь предупредить за месяц до завершения контракта, что не будет его продолжать. Такое решение человек не может обжаловать в суде ".

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Эти жалобы в Конституционный Суд - результат более двухлетней борьбы тех, кто прошел все возможные стадии: первую инстанцию, апелляционную и Верховный суд, добавляет Вера Корнилова: "Очевидно, что им отказали в исках. Как результат, они получили право обратиться в Конституционный Суд. Обжалуются второй и третий пункты "Заключительных положений". Что это значит. Закон вводит контрактную систему, это не плохо. Однако должна быть и бессрочная форма ".

Во время заседания суд принял во внимание ходатайство бывшего артиста Национальной оперы Михаила Желизняка. Это письмо артистического сообщества Украины за подписью 540 артистов, письмо в комитет Верховной Рады о нарушении трудовых прав артистов и ответ этого же комитета о том, что отдельные пункты закона нарушают Конституцию.

Первый сенат Конституционного Суда Украины исследовал материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой для принятия решения.

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Автор: Gazeta.ua Во время заседания суд принял во внимание ходатайство бывшего артиста Национальной оперы Михаила Желизняка

Когда закон еще был на стадии законопроекта, артисты обращались в Верховную Раду, Кабмин, Администрацию президента, но их игнорировали, говорит Михаил Железняк: "Эти обращения были аргументированы юристами. Закон имеет много белых пятен. Он был проголосован с нарушением регламента, но вступил в силу, и мы видим сегодня его последствия ".

Среди артистов, подалавших жалобу в Конституционный Суд, Ирина Даць, народная артистка Украины, профессор национальной музакадемии им. Чайковского, бывшая солистка Нацоперы.

"Надеюсь, справедливость восторжествует, - говорит она. - Мы прошли большой путь. Мы все сейчас имеем работу, но это дело чести ".

Пять выводов юридических учреждений показали нарушения в Законе 955-VIII действующих конституционных норм. Его анализировали в Институте государства и права им. Владимира Корецкого, университете им. Ярослава Мудрого, университете им. Вадима Гетьмана, а также университетах им. Тараса Шевченко и им. Ивана Франко