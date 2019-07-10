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среда, 10 июля 2019 22:06

Конституционный Суд рассматривает жалобы украинских артистов

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Автор: Gazeta.ua
  Эти жалобы в Конституционный Суд - результат более двухлетней борьбы тех, кто прошел все возможные стадии
Эти жалобы в Конституционный Суд - результат более двухлетней борьбы тех, кто прошел все возможные стадии

10 июля Конституционный Суд Украины продолжил рассмотрение дела украинских артистов о конституционности закона 955-VIII о введении контрактной формы работы в сфере культуры и конкурсной процедуры назначения руководителей государственных и коммунальных учреждений культуры.

Первый сенат КС объединил производство шести артистов в одно.

"Ссылаясь на этот закон, уволили всех артистов, которые находились на бессрочных трудовых договорах и предоставили им возможность заключить контракт на срок от одного до трех лет, - рассказывает Вера Корнилова, председатель Свободного профсоюза предпринимателей, бывшая виолончелистка Национальной оперы. - Все наши предположения относительно угроз этого закона стали реальностью. Увольняют, точнее не продолжают контракты артистам. Ранее увольняли за определенную вину, все было четко прописано в трудовом кодексе. Сейчас директору достаточно лишь предупредить за месяц до завершения контракта, что не будет его продолжать. Такое решение человек не может обжаловать в суде ".

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Эти жалобы в Конституционный Суд - результат более двухлетней борьбы тех, кто прошел все возможные стадии: первую инстанцию, апелляционную и Верховный суд, добавляет Вера Корнилова: "Очевидно, что им отказали в исках. Как результат, они получили право обратиться в Конституционный Суд. Обжалуются второй и третий пункты "Заключительных положений". Что это значит. Закон вводит контрактную систему, это не плохо. Однако должна быть и бессрочная форма ".

Во время заседания суд принял во внимание ходатайство бывшего артиста Национальной оперы Михаила Желизняка. Это письмо артистического сообщества Украины за подписью 540 артистов, письмо в комитет Верховной Рады о нарушении трудовых прав артистов и ответ этого же комитета о том, что отдельные пункты закона нарушают Конституцию.

Первый сенат Конституционного Суда Украины исследовал материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой для принятия решения.

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Автор: Gazeta.ua
  Во время заседания суд принял во внимание ходатайство бывшего артиста Национальной оперы Михаила Желизняка
Во время заседания суд принял во внимание ходатайство бывшего артиста Национальной оперы Михаила Желизняка

Когда закон еще был на стадии законопроекта, артисты обращались в Верховную Раду, Кабмин, Администрацию президента, но их игнорировали, говорит Михаил Железняк: "Эти обращения были аргументированы юристами. Закон имеет много белых пятен. Он был проголосован с нарушением регламента, но вступил в силу, и мы видим сегодня его последствия ".

Среди артистов, подалавших жалобу в Конституционный Суд, Ирина Даць, народная артистка Украины, профессор национальной музакадемии им. Чайковского, бывшая солистка Нацоперы.

"Надеюсь, справедливость восторжествует, - говорит она. - Мы прошли большой путь. Мы все сейчас имеем работу, но это дело чести ".

Пять выводов юридических учреждений показали нарушения в Законе 955-VIII действующих конституционных норм. Его анализировали в Институте государства и права им. Владимира Корецкого, университете им. Ярослава Мудрого, университете им. Вадима Гетьмана, а также университетах им. Тараса Шевченко и им. Ивана Франко

Автор: Gazeta.ua
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Дата
10
июля

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