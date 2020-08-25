Комедию запретили через два дня после премьеры

Сатирическую пьесу "Дворянские выборы" Григорий Квитка-Основьяненко написал в 1829 году. Фото: myslenedrevo.com.ua

25 августа 1829 года в Харькове состоялась премьера политической комедии Григория Квитки-Основьяненко "Дворянские выборы". Труппа Харьковского театра под руководством режиссера Ивана Штейна показала через произведение механизмы тогдашних сословных выборов в губернском городе.

"Пьеса "Дворянские выборы" - самое скандальное произведение Квитки-Основьяненко, - говорит театровед Анна Веселовская. - Современники восприняли его как подборку острых дразнящих анекдотов. Сам многолетний предводитель дворянства и совестный судья, писатель хорошо знал все плутовство тогдашней избирательной кампании, где получение власти такими колоритными личностями с красноречивыми фамилиями, как Староплутов, Кожедралов, Выжималов, осуществляли с помощью подкупа, шантажа и обмана.

Искренне веря в просветительский прогресс, наивный Квитка надеялся, что, увидев такие бесчинства на сцене, общество критически будет относиться к себе. Понятно, что за свой обличительный пафос автор получил лишь горькую пилюлю".

Цензура сразу запретила комедию, потому что Николай I неодобрительно отозвался о пьесе. На выписка цензорской рукой была положена резолюция: "Пиесу сию к представлению не одобрять. 27 августа 1829".

Но даже после запрета трупа выставляла ее в Харькове, Таганроге и других городах. Третье отделение в специальном письме от 16 сентября 1829-го дало указание слободско-украинскому гражданскому губернатору Каховскому принять меры, чтобы "Дворянские выборы" на сцене не ставились. Украинскому театру разрешили только постановку семейно-бытовых пьес, как например "Наталка Полтавка" и "Сватанье на Гончаровке".

"После того, как запретили "Дворянские выборы", а монархически настроенного Квитку обвинили в революционных настроениях, драматург еще несколько раз поиграл с властью в поддавки. Немного переделав произведение и написав более лояльную комедию "Дворянские выборы, часть вторая или Выбор исправника", где впервые появляется знаменитый крутой Шельменко, - продолжает Веселовская. - После этого безжалостный памфлетист превратился в умеренного рассказчика анекдотов из провинциальной жизни. Популярные и в ХІХ, ХХ, ХХІ веках комедии, водевили, комические оперы "Шельменко-волостной писарь", "Шельменко-денщик", "Сватанье на Гончаровке", "Бой-женщина" цензуру не пугали. А в репертуар их принимали как оба императорских театра Москвы и Санкт-Петербурга, так и практически каждая украинская труппа".

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"Драматические писатели начали срамить пороки и предрассудки, искусно выставляя их безобразно-смешную сторону, - писал о "Дворянских выборах" российский автор Василий Ушаков. - В вышеупомянутой комедии мастерскою и смелою кистью начертано изображение одного из гнуснейших злоупотреблений, происходящего оттого, что просвещение у нас не слишком еще глубоко пустило свои корни. Образованная публика обрадовалась сему новому явлению, и более тысячи экземпляров комедии распродано было в два месяца. Из сего явствует, что наши соотечественники любят истинное и хорошее, но мракобесие на сей раз не осталось в покое и диким своим голосом возопило, что комедия оскорбляет не только все сословия дворян, но даже посягает на учреждение государыни - дворянские собрания и дворянские выборы. Помилуйте, господа. Где вы это нашли? В терзаемой вами комедии стрелы сатиры обращены только на злоупотребления. Не знаю, что думают господа мракобесы; только имею честь им объявить, что я принадлежу к одной из древнейших фамилий российского дворянства и нимало не обижаюсь тем, что собратья мои по званию дворянина, каковы суть Кожедралов и Забойкин, выведены на сцену в настоящем их виде. Итак, мужайтесь, благородные поборники истины. Смело разите грозною палицею вашего остроумия предрассудки и злоупотребления". Российский писатель, директор московских театров Михаил Загоскин писал Квитке-Основьяненко 1836-го, что "Дворянские выборы", вероятно, имели бы огромный успех, если бы могли быть показаны на тамошней сцене. О широком общественном резонансе пьесы в 1830-1840 годы может свидетельствовать такой факт. Когда в московском Большом театре в бенефис актера Михаила Щепкина 20 февраля 1842-го ставилась более поздняя комедия Квитки-Основьяненко "Шельменко-денщик", для обеспечения ей большего успеха в афише было указано, что это произведение от автора "Дворянских выборов".