Комедию запретили через два дня после премьеры

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 216
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 234
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1782
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 486
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 108
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 144
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
3 Просмотров: 2439
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 72
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 693
Фото
Все фото
11
3
8
3
7
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Группа &quot;Антитела&quot; сыграла концерт на вокзале
Группа "Антитела" сыграла концерт на вокзале
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Видео
Все видео
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 234
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 486
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3978
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3141
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6642
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 873
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 16:39

Комедию запретили через два дня после премьеры

  Комментировать
Комедию запретили через два дня после премьеры
Сатирическую пьесу "Дворянские выборы" Григорий Квитка-Основьяненко написал в 1829 году. Фото: myslenedrevo.com.ua

25 августа 1829 года в Харькове состоялась премьера политической комедии Григория Квитки-Основьяненко "Дворянские выборы". Труппа Харьковского театра под руководством режиссера Ивана Штейна показала через произведение механизмы тогдашних сословных выборов в губернском городе.

"Пьеса "Дворянские выборы" - самое скандальное произведение Квитки-Основьяненко, - говорит театровед Анна Веселовская. - Современники восприняли его как подборку острых дразнящих анекдотов. Сам многолетний предводитель дворянства и совестный судья, писатель хорошо знал все плутовство тогдашней избирательной кампании, где получение власти такими колоритными личностями с красноречивыми фамилиями, как Староплутов, Кожедралов, Выжималов, осуществляли с помощью подкупа, шантажа и обмана.

Искренне веря в просветительский прогресс, наивный Квитка надеялся, что, увидев такие бесчинства на сцене, общество критически будет относиться к себе. Понятно, что за свой обличительный пафос автор получил лишь горькую пилюлю".

Цензура сразу запретила комедию, потому что Николай I неодобрительно отозвался о пьесе. На выписка цензорской рукой была положена резолюция: "Пиесу сию к представлению не одобрять. 27 августа 1829".

Но даже после запрета трупа выставляла ее в Харькове, Таганроге и других городах. Третье отделение в специальном письме от 16 сентября 1829-го дало указание слободско-украинскому гражданскому губернатору Каховскому принять меры, чтобы "Дворянские выборы" на сцене не ставились. Украинскому театру разрешили только постановку семейно-бытовых пьес, как например "Наталка Полтавка" и "Сватанье на Гончаровке".

"После того, как запретили "Дворянские выборы", а монархически настроенного Квитку обвинили в революционных настроениях, драматург еще несколько раз поиграл с властью в поддавки. Немного переделав произведение и написав более лояльную комедию "Дворянские выборы, часть вторая или Выбор исправника", где впервые появляется знаменитый крутой Шельменко, - продолжает Веселовская. - После этого безжалостный памфлетист превратился в умеренного рассказчика анекдотов из провинциальной жизни. Популярные и в ХІХ, ХХ, ХХІ веках комедии, водевили, комические оперы "Шельменко-волостной писарь", "Шельменко-денщик", "Сватанье на Гончаровке", "Бой-женщина" цензуру не пугали. А в репертуар их принимали как оба императорских театра Москвы и Санкт-Петербурга, так и практически каждая украинская труппа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Квитка-Основьяненко до 6 лет был слепым

"Драматические писатели начали срамить пороки и предрассудки, искусно выставляя их безобразно-смешную сторону, - писал о "Дворянских выборах" российский автор Василий Ушаков. - В вышеупомянутой комедии мастерскою и смелою кистью начертано изображение одного из гнуснейших злоупотреблений, происходящего оттого, что просвещение у нас не слишком еще глубоко пустило свои корни. Образованная публика обрадовалась сему новому явлению, и более тысячи экземпляров комедии распродано было в два месяца. Из сего явствует, что наши соотечественники любят истинное и хорошее, но мракобесие на сей раз не осталось в покое и диким своим голосом возопило, что комедия оскорбляет не только все сословия дворян, но даже посягает на учреждение государыни - дворянские собрания и дворянские выборы. Помилуйте, господа. Где вы это нашли? В терзаемой вами комедии стрелы сатиры обращены только на злоупотребления.

Не знаю, что думают господа мракобесы; только имею честь им объявить, что я принадлежу к одной из древнейших фамилий российского дворянства и нимало не обижаюсь тем, что собратья мои по званию дворянина, каковы суть Кожедралов и Забойкин, выведены на сцену в настоящем их виде.

Итак, мужайтесь, благородные поборники истины. Смело разите грозною палицею вашего остроумия предрассудки и злоупотребления".

Российский писатель, директор московских театров Михаил Загоскин писал Квитке-Основьяненко 1836-го, что "Дворянские выборы", вероятно, имели бы огромный успех, если бы могли быть показаны на тамошней сцене. О широком общественном резонансе пьесы в 1830-1840 годы может свидетельствовать такой факт. Когда в московском Большом театре в бенефис актера Михаила Щепкина 20 февраля 1842-го ставилась более поздняя комедия Квитки-Основьяненко "Шельменко-денщик", для обеспечения ей большего успеха в афише было указано, что это произведение от автора "Дворянских выборов".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Комедию запретили через два дня после премьеры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Комедию запретили через два дня после премьеры

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 9 Просмотров: 15409
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 9423
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 8523
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 7785
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 7587
Культура
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
 Просмотров: 252
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
 Просмотров: 216
Лучшие новые фильмы обсудят с кинокритиками после показа
Лучшие новые фильмы обсудят с кинокритиками после показа Просмотров: 171
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
6
 Просмотров: 3978
Герой фильма рассказывает свою историю, его сажают за решетку - режиссер о победителях кинофестиваля "Открытая ночь"
Герой фильма рассказывает свою историю, его сажают за решетку - режиссер о победителях кинофестиваля "Открытая ночь"
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
3
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
Голосов: 358
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua