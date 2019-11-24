Когда смотреть выступление Украины на Детском Евровидении

Финал состоится в 17.00. Фото: ukrinform.ua

Финал Детского Евровидения-2019 состоится 24 ноября в польском городе Гливице.

Концерт начнется в 17.00 по киевскому времени, сообщают УНН.

В финале примут участие 19 стран. Украина представляет София Иванько с песней "Когда кажется".

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Польша впервые принимает у себя песенный конкурс.

Представители международного песенного конкурса Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме, представили официальный слоган. Об этом рассказывалось на сайте Евровидения. Слоган конкурса выглядит так - Open Up (Откройся).