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вторник, 16 февраля 2021 00:45

Книжка Сергія Жадана потрапила у фінал престижного конкурсу

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Сборник стихов Сергея Жадана "Новий правопис" вошел в список финалистов премии 2021 PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия".

За перевод сборника могут получить премию в $3 тыс. Джон Хеннесси и Остап Конь. Церемония награждения состоится онлайн 8 апреля.

"В этих стихах поэт сосредоточивается на повседневной жизни во время русско-украинской войны, создавая интимные портреты жителей страны и их реакции на кризис. Жадан возрождает и просматривает роль романтического барда XIX века, который четко изображает свою общину, сохраняя ее ценные аспекты и темные нюансы", - говорится в аннотации.

Автор: PEN Ukraine
  Сборник стихов Сергея Жадана "Новое правописание" вошла в список финалистов премии 2021 PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия".
Сборник стихов Сергея Жадана "Новое правописание" вошла в список финалистов премии 2021 PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия".

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Это единственная украинская книга, которая представлена ​​в списке финалистов премии. В прошлом году другой сборник Жадана, "То, чем мы живем, то, ради чего умираем", вошел в длинные списки премии. Переводом занимались Вирляна Ткач и Ванда Фиппс. Также избранные стихи Жадана The New York Times Book Review внес в перечень рекомендованных книг.

За время карантина иностранными языками вышли в свет четыре книги Сергея Жадана, среди которых на польском, немецком, французском и итальянском.

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