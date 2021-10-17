Книгу Екатерины Бабкиной признали лучшей выданной на польском языке в прошлом году

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
Просмотров: 360
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 1989
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 801
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 909
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2745
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1845
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1161
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1962
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3888
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
4
8
49
13
43
&quot;Рождественский поросенок&quot;: Роулинг выпустила первый детский роман после &quot;Гарри Поттера&quot;
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Робот-дирижер, крупнейший в мире купол, масштабное шоу: Украина представила себя на EXPO 2020 в Дубае
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
Художница Ангелина Гафинец предлагает необычный взгляд на интерьеры
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Видео
Все видео
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
Måneskin выпустила первый сингл после победы на Евровидении
"Я, "Побєда" і Берлін": презентовали тизер-трейлер фильма о Кузьме
"Я, "Побєда" і Берлін": презентовали тизер-трейлер фильма о Кузьме
Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней
Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1233
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1413
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 999
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 594
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
воскресенье, 17 октября 2021 01:28

Книгу Екатерины Бабкиной признали лучшей выданной на польском языке в прошлом году

  Комментировать
Книгу Екатерины Бабкиной признали лучшей выданной на польском языке в прошлом году
Екатерина Бабкина получит 150 000 злотых. Фото: Facebook

Лауреатом Центрально литературной премии "Ангелус" стала Екатерина Бабкина. Украинка получила победу за книгу "Мой дед танцевал лучше всех". Она получит 150 000 злотых. Об этом сообщает сайт "Читомо".

Польский писатель, переводчик и литературный критик Богдан Задура получит 40 000 злотых за перевод книги на польском языке для издательства Warsztaty Kultury (Люблин). Церемония награждения состоялась во Вроцлаве во время Фестиваля Бруно Шульца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие книги, опубликованные в этом году

Кроме того, Екатерина Бабкина получила Приз зрительских симпатий имени Натальи Горбаневской. Этой наградой ее наградили по итогам читательского онлайн-опроса. Писательница получит трехмесячную стипендию на резиденцию в Вроцлавском доме литературы.

Литературную награду "Ангелус" вручают с 2006 года за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке в предыдущий год. Организатором и основателем является город Вроцлав. Лауреатом может стать писатель из Центральной Европы - Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина, Хорватия, Чехия, Черногория.

Ранее лауреатами премии становились украинские писатели Юрий Андрухович - "Двенадцать обручей", 2006 год, Оксана Забужко - "Музей заброшенных секретов", 2013 год, Сергей Жадан "Месопотамия", 2015 год.

В Киеве презентовали книгу украинского историка и публициста Владимира Вятровича "Нотатки з кухні "переписування історії".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Книгу Екатерины Бабкиной признали лучшей выданной на польском языке в прошлом году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора

Самое читаемое
Украинский клуб готовит трансфер Лунина
Украинский клуб готовит трансфер Лунина Просмотров: 6120
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко
Скорее всего в Украине будет бустерная вакцинация - Ляшко Просмотров: 4212
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 4005
Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени
Гороскоп на 16 октября: кому больше повезет во второй половине осени
 Просмотров: 2835
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 2772
Культура
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
4
 Просмотров: 108
Съемка от первого лица и погони в LED-кубе: интересные факты о мини-сериале "Брюс"
Съемка от первого лица и погони в LED-кубе: интересные факты о мини-сериале "Брюс"
Автором и чтецом Радиодиктанта национального единства будет Андрухович: подробности события
Автором и чтецом Радиодиктанта национального единства будет Андрухович: подробности события Просмотров: 117
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
"Що б тобі не казали, попереду перемога" - "Океан Ельзи" и Kalush выпустили дуэтную работу
 Просмотров: 252
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
Кароль и Ivan NAVI прогулялись Львовом и выпустили mood video
 Просмотров: 387
Больше всего комментируют
14
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии": Порошенко на первых тактических сборах ОО "Res_Publika. Братья по оружию"
11
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
5
Он худой и бледный - соратники Саакашвили посетили его в тюрьме
5
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
4
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
Голосов: 160
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть