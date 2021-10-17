Книгу Екатерины Бабкиной признали лучшей выданной на польском языке в прошлом году

Екатерина Бабкина получит 150 000 злотых. Фото: Facebook

Лауреатом Центрально литературной премии "Ангелус" стала Екатерина Бабкина. Украинка получила победу за книгу "Мой дед танцевал лучше всех". Она получит 150 000 злотых. Об этом сообщает сайт "Читомо".

Польский писатель, переводчик и литературный критик Богдан Задура получит 40 000 злотых за перевод книги на польском языке для издательства Warsztaty Kultury (Люблин). Церемония награждения состоялась во Вроцлаве во время Фестиваля Бруно Шульца.

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Кроме того, Екатерина Бабкина получила Приз зрительских симпатий имени Натальи Горбаневской. Этой наградой ее наградили по итогам читательского онлайн-опроса. Писательница получит трехмесячную стипендию на резиденцию в Вроцлавском доме литературы.

Литературную награду "Ангелус" вручают с 2006 года за лучшую прозаическую книгу, опубликованную на польском языке в предыдущий год. Организатором и основателем является город Вроцлав. Лауреатом может стать писатель из Центральной Европы - Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Украина, Хорватия, Чехия, Черногория.

Ранее лауреатами премии становились украинские писатели Юрий Андрухович - "Двенадцать обручей", 2006 год, Оксана Забужко - "Музей заброшенных секретов", 2013 год, Сергей Жадан "Месопотамия", 2015 год.

В Киеве презентовали книгу украинского историка и публициста Владимира Вятровича "Нотатки з кухні "переписування історії".