Вятрович презентует свою книгу: назвали место и время

В Киеве 7 октября презентуют книгу украинского историка и публициста Владимира Вятровича "Нотатки з кухні "переписування історії".

Презентация начнется в 18:30 в выставочном центре "Музей Майдана" на площади Независимости, 18/2. Продлится до 20:00.

Автор: facebook.com/events/1080550876048541 Состоится презентация книги Владимира Вятровича "Нотатки з кухні "переписування історії"

"Самые интересные находки, тексты и интервью "бескомпромиссного историка" Владимира Вятровича в одной книге. В этом издании он рассказал, как выглядело рассекречивания архивов КГБ "за политическими кулисами" и давление России на Украину ради "общей истории". Приглашаем услышать вживую от автора о том, как переосмыслить и договориться с нашим прошлым", - описали анонс презентации в Facebook.

Модерировать мероприятие будет заместитель гендиректора Национального музея Революции достоинства Ольга Сало.

Количество посетителей на презентации ограничено из-за карантина. Поэтому организаторы просят предварительно зарегистрироваться, заполнив Google-форму.

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В феврале этого года Украинский институт книги представил полное нецензурированное академическое собрание сочинений Леси Украинки - 14 томов. Вошли все найденные на сегодняшний день тексты писательницы. Восстановили фрагменты и материалы, изъятые цензурой в предыдущих изданиях. В 2020-м над проектом работали 30 ученых из Луцка, Киева, Острога, Львова. Есть в бесплатном доступе на сайте Института книги.