Картину Боттичелли продали более чем за $92 млн

Картину Сандро Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном" купил анонимный покупатель за $92,2. Фото: Sotheby's

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали за рекордную сумму - $92,2 млн.

Имя покупателя картины "Портрет молодого человека с медальоном" осталось в секрете. Об этом говорится на странице аукционного дома Sotheby`s в Twitter.

Она стала самой дорогой работой художника, из тех, которые когда-либо были представлены на торгах.

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Картина датируется примерно 1480 годом. В руках у юноши - медальон с изображением святого. Портрет написан темперой на доске размерами 58,7 на 38,9 см. О том, кто изображен на портрете, неизвестно. Некоторые предполагают, что изображенный принадлежал к одному из самых первых фамилий Флоренции.

Бывшему владельцу работа Боттичелли принадлежала почти 30 лет. Он позволял выставлять картину в различных музеях мира - от Лондона до Нью-Йорка.

Полотно "Богоматерь с младенцем Христом и юным св. Иоанном Крестителем" кисти флорентийца Сандро Боттичелли продали на торгах Christie's за 10 миллионов 442,5 тысячи долларов при оценке в 5-7 миллионов долларов. Картина, начиная с 30-х годов прошлого века, около 50-ти лет находилась в коллекции семейства Рокфеллеров и поэтому также известна на арт-рынке как "Мадонна Рокфеллера".