Картина Матисса 46 дней висела головой вниз

Анри Матисс изобразил лодку под парусом и то отражение, которое можно увидеть в воде. Сначала никто не мог понять, что здесь изображено. Фото: Pinterest

3 декабря 1961 года в Музее современного искусства Нью-Йорка картину Анри Матисса "Лодка", которая висела вверх ногами 46 дней, перевесили должным образом.

Ошибку заметила брокер Женевьева Габерт, застеснялась сообщить охраннику. Вместо этого рассказала газете New York Times.

Анри Матисс вырос в северной части Франции. В 20 лет заболел аппендицитом. Чтобы поддержать сына, мать подарила ему инструменты для рисования. Поощряла не соблюдать привычных правил искусства, а пробовать новое и рисовать свои эмоции. Так Анри увлекся живописью. Известен использованием сверхъестественных ярких цветов. Один из основателей движения фовизма.

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Дружил с Ван Гогом, Полем Сезанном и Пабло Пикассо. С последним под конец жизни стали главными соперниками.

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