Картина Матисса 46 дней висела головой вниз

 
Ексклюзивы
1/5
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 99
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Фото
Все фото
6
5
7
3
7
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму &quot;Мать апостолов&quot;: фото с премьеры
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Общение с ним вдохновляло музыкантов, когда в них никто не верил - легендарный журналист нуждается в помощи
Видео
Все видео
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Тизер фильма "Клондайк" о катастрофе МН17 выложили в сеть
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Писательница назвала топ-5 украинских YouTube-каналов
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Потапа упрекнули, что он собирается петь с фанаткой Путина, которая топчется в оккупированном Крыму. Он попытался отшутиться
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Святослав Вакарчук презентовал клип на дебютную песню нового проекта
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 432
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 207
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 459
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 4968
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 декабря 2020
4 Просмотров: 594
Експеримент
Подруга навчається на психолога. Для дипломної затіяла експеримент. У групах Viber публікує вигадане оголошення: "На вулиці Польовій знайдено ...
четверг, 03 декабря 2020 14:19

Картина Матисса 46 дней висела головой вниз

  Комментировать
Картина Матисса 46 дней висела головой вниз
Анри Матисс изобразил лодку под парусом и то отражение, которое можно увидеть в воде. Сначала никто не мог понять, что здесь изображено. Фото: Pinterest

3 декабря 1961 года в Музее современного искусства Нью-Йорка картину Анри Матисса "Лодка", которая висела вверх ногами 46 дней, перевесили должным образом.

Ошибку заметила брокер Женевьева Габерт, застеснялась сообщить охраннику. Вместо этого рассказала газете New York Times.

Анри Матисс вырос в северной части Франции. В 20 лет заболел аппендицитом. Чтобы поддержать сына, мать подарила ему инструменты для рисования. Поощряла не соблюдать привычных правил искусства, а пробовать новое и рисовать свои эмоции. Так Анри увлекся живописью. Известен использованием сверхъестественных ярких цветов. Один из основателей движения фовизма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: Богдан Бенюк, Василий Стус и Уэйн Гретцки

Дружил с Ван Гогом, Полем Сезанном и Пабло Пикассо. С последним под конец жизни стали главными соперниками.

Витражи в соборе Парижской Богоматери заменят на работы современных художников. Идею выдвинул архиепископ Парижа Мишель Опти. Это привело к спорам между консерваторами и современными прихожанами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Картина Матисса 46 дней висела головой вниз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Картина Матисса 46 дней висела головой вниз

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 54021
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 18216
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 15327
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 12942
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 10512
Культура
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
 5 Просмотров: 342
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
Фильм "Мать апостолов" вышел в прокат
 Просмотров: 126
Украинская драма получила 4 номинации американского кинофестиваля
Украинская драма получила 4 номинации американского кинофестиваля Просмотров: 126
Премьеры недели: Богдан Бенюк, Василий Стус и Уэйн Гретцки
Премьеры недели: Богдан Бенюк, Василий Стус и Уэйн Гретцки
 Просмотров: 144
Миллионер притворялся бомжом, чтобы не платить налоги
Миллионер притворялся бомжом, чтобы не платить налоги
 Просмотров: 630
Больше всего комментируют
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
2
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
Голосов: 425
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть