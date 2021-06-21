Как снять успешный сериал и пройти кастинг – в Киеве пройдет Форум ДУБЛЬ #1

Автор: Украинская киноакадемия

24 и 25 июня пройдет образовательный Форум аудиовизуального сектора ДУБЛЬ # 1 в Киеве. В течение двухдневного форума будут проходить мастер-классы и дискуссии о работе шоуранера, сериальных трендах, об ошибках начинающего режиссера, о том, как снимать рекламу для украинских и зарубежных клиентов, как продать историю телеканалам и успешно пройти кастинг.



Учить и делиться своим практическим опытом будут одни из самых успешных украинских режиссеров, продюсеров, кастинг-директоров и шоуранерив. Например, кинорежиссер Любомир Левицкий расскажет об отличиях работы сторителлера и сториселера. Кинорежиссер Семен Горов будет учить, как быть режиссером от музыкальных видео к большого кино. На примере сериала "Первые ласточки" шоуранер Евгений Туник поделится с особенностями своей профессии в Украине.



В рамках форума Первый заместитель Министра иностранных дел Эмине Джапарова расскажет о культурной дипломатии и как продвигать украинское кино за рубежом. Также в дискуссии о сериальных трендах примут участие продюсер Алексей Гладушевский, режиссер и член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин и главные продюсеры киносериального производства Нового канала, СТБ, 1+1, телеканала Украины.

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Форум ДУБЛЬ # 1 будет проиходить в PMHUB. Стоимость билетов – от 1200 грн. Форум организовывает Украинская киноакадемия и Ассоциация рекламных продакшенов Украины.

Украинская киноакадемия – это объединение экспертов и профессионалов в области кино и кинопроизводства. Ее основали в 2017 году. В том же году киноакадемия основала ежегодное вручение Национальной кинопремии Золота Джига. В этом году лучшим фильмом по версии премии стала " Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, а лучшим телесериалом – " Поймать Кайдаша ".