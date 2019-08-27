Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии

В украинский прокат выйдет романтическая комедия "Плюс один" Фото: rezka.ag

29 августа в украинский прокат выйдет американская романтическая комедия "Плюс один" режиссеров Джеффа Чана и Эндрю Раймера.

По сюжету Бен и Элис давние друзья. Ни один из них не имеет пары. Чтобы пережить лето свадебной лихорадки, они соглашаются быть друг другу "плюс один" на каждой свадьбе, на которое приглашены.

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Лента стало дебютом для режиссеров. Кинокритик Джон Фрош отметил, что Чан и Раймер имеют чуткое ощущение темпа и хороший вкус в шутках.

Главные роли исполнили американские актеры Мая Эрскин Джек Куэйд

Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале "Трайбека" 28 апреля 2019 года. На нем она получила приз зрительских симпатий.

На 10-м Одесском международном кинофестивале состоялась украинская премьера документального фильма "Свидетели Путина" режиссера Виталия Манского. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.