Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии

 
Ексклюзивы
1/5
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 576
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14221
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 990
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1827
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2151
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 12906
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1692
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2349
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1935
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2214
Фото
Все фото
7
3
3
4
30
&quot;Передано трагедию человека, ее высоту&quot; – показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту" – показали фильм о Василие Стусе
Словацкий сценарист рассказал о сериале &quot;Славяне&quot;
Словацкий сценарист рассказал о сериале "Славяне"
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
&quot;Мало обнаженного Брэда Питта&quot; - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино
"Мало обнаженного Брэда Питта" - украинские селебритис посетили премьеру предпоследнего фильма Квентина Тарнтино
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Назвали важнейшие фильмы последних 30 лет
Видео
Все видео
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах
Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости Украины
Группа MOZGI выпустила песню ко Дню Независимости Украины
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6093
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2412
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2592
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6975
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4853
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 1242
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
вторник, 27 августа 2019 19:20

Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии

  Комментировать
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
В украинский прокат выйдет романтическая комедия "Плюс один" Фото: rezka.ag

29 августа в украинский прокат выйдет американская романтическая комедия "Плюс один" режиссеров Джеффа Чана и Эндрю Раймера.

По сюжету Бен и Элис давние друзья. Ни один из них не имеет пары. Чтобы пережить лето свадебной лихорадки, они соглашаются быть друг другу "плюс один" на каждой свадьбе, на которое приглашены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно расчленить тело бывшего: обзор фильма "Королевы криминала"

Лента стало дебютом для режиссеров. Кинокритик Джон Фрош отметил, что Чан и Раймер имеют чуткое ощущение темпа и хороший вкус в шутках.

Главные роли исполнили американские актеры Мая Эрскин Джек Куэйд

Мировая премьера ленты состоялась на кинофестивале "Трайбека" 28 апреля 2019 года. На нем она получила приз зрительских симпатий.

На 10-м Одесском международном кинофестивале состоялась украинская премьера документального фильма "Свидетели Путина" режиссера Виталия Манского. Gazeta.ua предлагает свой обзор премьеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

На Чернобыльской АЭС запустили энергоблок

В Польше начали отбирать имущество у украинцев

Владельцев скота обложили новыми налогами

"На скорости жил, на скорости умер". Погиб Валерий Харламов

Правительство решило изменить количество выходных

Объединенная армия захватила Каменец-Подольский

За "мертвую петлю" пилоту дали золотой жетон

Самое читаемое
&quot;Ты украла мое детство&quot;: девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
"Ты украла мое детство": девочка, которая в 5 лет стала секс-игрушкой своей матери
17
 Просмотров: 53587
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 24741
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 19342
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 4 Просмотров: 16227
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 1 Просмотров: 15058
Культура
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
 Просмотров: 234
Летний лагерь и психушка: вышел трейлер нового сезона "Американской истории ужасов"
Летний лагерь и психушка: вышел трейлер нового сезона "Американской истории ужасов" Просмотров: 63
Alyona Alyona номинировали на престижную европейскую премию
Alyona Alyona номинировали на престижную европейскую премию Просмотров: 216
"Передано трагедию человека, ее высоту" – показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту" – показали фильм о Василие Стусе
7
 Просмотров: 306
В Украине снимут фильм о катастрофе MH17
В Украине снимут фильм о катастрофе MH17 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
8
Появились подробности гулянки Богдана в Сен-Тропе
4
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
Когда украинские заробитчане вернутся домой: мнение эксперта
3
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 441
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua