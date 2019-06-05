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среда, 05 июня 2019 19:18

"К звездам": вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом

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&quot;К звездам&quot;: вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом
Актёр Брэд Питт в фельме "К звёздам". etonline.com

Вышел трейлер американского фантастического фильма "К звездам" с Брэдом Питтом в главной роли. Актер сыграл инженера армейского корпуса Роя Макбрайта, который отправился в космос на поиски пропавшего отца. По сюжету неизвестно инопланетное излучение может уничтожить Землю. 16 лет назад космический корабль "Лим" полетел к солнцу, чтобы изучить характер этих лучей. Астронавты не вернулись. Капитаном корабля был отец Макбрайт, роль которого исполнил Томми Ли Джонс. Также в фильме сыграли Лив Тайлер, Дональд Сазерленд и Рут Нега. Премьера запланирована на 19 сентября.

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Квентин Тарантино рассказал, что сцены с некоторыми актерами не попавшие в финальную версию фильма "Однажды в ... Голливуде". Среди них Тим Рот, Скут Мак-Нэри и Джеймс Марсден. Режиссер анонсировал расширенную версию картины, в которой можно будет увидеть все удаленные сцены. В основной актерский состав вошли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Робби и Аль Пачино.

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Дата
05
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