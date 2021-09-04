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суббота, 04 сентября 2021 00:45

Известный британский пианист впервые выступит в Украине

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Известный британский пианист впервые выступит в Украине
Концерты британского пианиста и певца Стивена Ридли состоятся во Львове и Киеве. Автор: Facebook

Британский пианист и певец Стивен Ридли впервые выступит в Украине. Концерты музыканта состоятся 21 сентября во Львове и 23 сентября в Киеве.

"Меня восхищает, как он чувствует песни. Независимо от того, исполняет он кавер или собственный трек, вы чувствуете его в самой основе композиции, его живую эмоцию, экспрессивно выраженную каждой нотой и словом ", - пишет журналист London Lifestyle Magazine Дэнни Уильямс.

Стивен Ридли получил экономическое образование и 2 года работал инвестиционным банкиром, но работа не приносила ему удовольствия. Уволился и начал музыкальную карьеру - игрой на фортепиано занимался с детства.

Свой первый альбом, Butterfly in a Hurricane, Стивен Ридли выпустил в 2012-м. Во время локдауна 2020-го музыкант вышел на новый виток популярности благодаря исполнению каверов на известные песни, записанных на опустевших локациях. В марте он сыграл и спел Imagine Джона Леннона в безлюдном метро. Два месяца спустя у Лондонского Тауэра записал кавер на Your Song Элтона Джона. Посвятил ролик медикам, продавцам, уборщикам и водителям - "всем, благодаря кому мир продолжает двигаться".

"Сама музыка не обязательно должна быть известной, но мне бы очень хотелось, чтобы люди ее услышали", - рассказывает Ридли. - Не хочу стать автором проходных песен для рекламы Пепси. Лучше быть известным среди тех, кто ценит настоящее искусство. Хочу запомниться как человек, пытающийся изменить мир к лучшему. Частично из-за моего эго, частично - потому что мне кажется, что это лучший способ использовать мой потенциал".

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11 сентября в киевском Дворце спорта с сольным концертом выступит британский поп-певец Том Джонс. Начал карьеру в 1964-м. Исполнитель хитов "She's a Lady", "Delilah", "Sexbomb". Посетит Украину впервые.

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