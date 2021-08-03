"Іван вмирає...Похукайте на серце, розпаліть"

3 августа - день памяти актера, кинорежиссера, сценариста. Его называли "душой украинского кино", гением современности, "народным артистом", хотя от государства он имел звание только "заслуженного". Его такие вещи не беспокоили: "Какая разница, какое звание, ведь Довженко - тоже только заслуженный артист Украины ". Лауреат Шевченковской премии 1988, награжден посмертно.

Родился Иван Миколайчук 15 июня 1941 года в селе Чертории Кицманского района Черновицкой области в семье проходчика-железнодорожника. Был четвертым из 14 детей Василия и Екатерины Миколайчуков. До совершеннолетия дожили 10 детей.

Первую роль сыграл в 12 лет. Воплотил старого Ивана, отца Софии, в спектакле "Несчастная" по пьесе Михаила Старицкого. В селе театральная труппа почти ежемесячно ставила спектакли, но мужчины наотрез отказались играть старого немощного солдата. Спектакль показывали 36 раз в течение трех лет.

Миколайчук был не только актером и режиссером, но и сценаристом, автором музыкального оформления многих своих фильмов. А первый киносценарий - "Живой крест в мертвой дубраве" - в основе которого лежала история о сельских Ромео и Джульетту, он написал 17-летним.

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В 1957 году окончил Черновицкое музыкальное училище по специальности "хормейстер художественной самодеятельности". Хорошо пел, хорошо играл на свирели, рояли, цимбалах, скрипке, баяне, трубе, арфе.

Возвращайтесь! Это что-то невероятное! Просто нечеловеческое!

С женой Марией Карпюк познакомился в 1958 году во время учился в театре-студии при Черновицком украинском музыкально-драматическом театре им. Ольги Кобылянской. Это была любовь с первого взгляда. Через четыре года они поженились. Для этого Мария отказалась от гастролей в Белград, куда должна была ехать с хором Веревки. После фильма "Тени забытых предков" Миколайчук называл жену Маричкой.

Свадебное фото Ивана и Марички Миколайчуков. 1962. Фото: ukrinform.ua

Миколайчук учился на киноактерский факультете Киевского института театрального искусства, в творческой мастерской режиссера Виктора Ивченко. Именно он предложил Сергею Параджанову попробовать своего студента на роль Ивана Палийчука в фильме "Тени забытых предков". В то время на эту роль уже был утвержден другой актер, поэтому Параджанов согласился из вежливости. Не дожидаясь ничего интересного, он доверил провести кинопробы оператору ленты Юрию Ильенко, а сам ушел из павильона. Через несколько минут Ильенко догнал режиссера: "Сергей Иосифович, возвращайтесь! Это что-то невероятное! Просто нечеловеческое!" Позже Параджанов назвал Миколайчука своим учителем: "Я не знаю более национального народного гения. До него это был Довженко".

Фильм «Тени забытых предков» по количеству наград вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Фото: ukrinform.ua

"Тени забытых предков" вошли в Книгу рекордов Гиннеса, получив 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях в 21 стране. Гарвардский университет внес ленту в список обязательных для просмотра студентам, претендующих на высшую ступень в киноведении. В СССР же фильм на долгие годы лег на полку как "слишком националистический".

"Тени забытых предков" вошли в Книгу рекордов Гиннеса

Иван Миколайчук стал "крестным отцом" вокального трио "Золотые ключи". Именно он пригласил Маричку Миколайчук и ее подруг Валентину Ковальскую и Нину Матвиенко спеть вместе несколько народных песен для фильма "Пропала грамота". Эксперимент оказался столь удачным, что трио вышло на большую сцену и зажило своей жизнью.

В фильме "Белая птица с черной отметиной", в котором Иван Миколайчук с Юрием Ильенко был соавтором сценария, он выписал для себя роль одного из братьев-звонарей - уповца Ореста. Однако худсовет запретила ему сниматься в этой роли, мол, такой привлекательный типаж не может играть роль "бандита". В результате, Ореста сыграл Богдан Ступка, а Миколайчук - другого брата, Петра. Лента получила Золотой приз Московского международного кинофестиваля в 1971 году.

Фильм «Пропала грамота» более 10 лет пролежал на полке. Фото: ukrinform.ua

Миколайчук был звездой мирового масштаба. Когда картину "Белая птица с черной отметиной" 1971 году на кинофестивале Fest в Белграде увидел Нил Армстронг, он попросил о встрече с Миколайчуком, пожал ему руку и сказал: "Иван, с тобой я готов снова лететь на Луну!" А Жан-Поль Бельмондо, узнав, что Миколайчук снимается в Болгарии, пригласил на несколько часов в бар перед своим отлетом. Когда им предложили переводчика, Бельмондо сказал: "Если двум таким актерам, чтобы понять друг друга, нужен кто-то еще, то актерская дело вообще ничего не стоит в этом мире". Они провели вечер вдвоем, так и не проронив ни слова.

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Іван был очень щедрым. Мечтал накрыть стол от Черновцов до Чертории и угостить всех. Однажды он на последние деньги полетел в Черновцы, по дороге купил столитровую бочку пива и привез в Черторию угостить всю деревню.

Иван Миколайчук сыграл 34 кинороли, написал девять сценариев, две режиссерские работы. Еще больше осталось в планах, потому что долгое время ему не давали сниматься и снимать. В 1979 он чудом получил разрешение на съемку фильма "Вавилон ХХ" по роману Василия Земляка "Лебединая стая", где Миколайчук стал и режиссером, и автором сценария, и музыкальным оформителем, и сыграл одну из главных ролей - философа Фабиана.

Ада Роговцева, актриса и подруга Миколайчука, посвятила ему стижотворение:

Іван вмирає...Що ж-бо нам робити?

"Похукайте на серце, розпаліть

В мені життя, а смерть забороніте".

Так він сказав би, але він мовчить.

І вже його свідомість не кориться

Буття законам. Він зійшов з межі.

Та як на тебе, мертвого, дивиться,

Поки живий, порадь, допоможи.

Шевченків син, Іван, хай стане диво,

Проскачеш на гарячому коні,

З коня всміхнешся зверхньо, незлостиво

Усім, усім на світі. І мені.

Роговцева вспоминала: "Мы с Катей, моей дочерью пришли к Ивану, это была его последняя ночь. Он уже был без сознания. Он лежал, как Бог, уже по ту сторону, отстранен и необычайно красив. И вот тогда я и подумала, что Иван уже немолодой ".

В юности цыганка нагадала Миколайчуку, что он проживет всего 25 лет. Актер умер от рака желудка 3 августа 1987 - спустя четыре дня после серебряной свадьбы с Маричкой. Похоронен на Байковом кладбище. На могиле установлен белый каменный крест, на котором выбиты слова народной песни. Он годами чувствовал давление власти, его обвиняли в национализме, не позволяли сниматься. Если бы он жил не в закрытом общества, то стал бы героем не только национального, но и мирового кинематографа. 23 февраля 2016 на сайт президента Украины подана петиция о присвоении Ивану Миколайчуку почетного звания "Герой Украины"