Иван Андрусяк рассказал, почему не поехал на вручение премии "Литакцент"

В этом году Иван Андрусяк получил премию "Литакцент". За победу ему вручили диплом и сертификат на 500 грн. Фото: Тарас Подолян

Поэт и детский писатель Иван Андрусяк получил несколько десятков наград и пермий. Его поэтический сборник "Лякация" получил 3 ​​победы на конкурсах. На вручение последней поэт не поехал - не верил, что сборник снова снова одержит первую премию.

Об этом Иван Андрусяк рассказал корреспонденту Gazeta.ua во время интервью.

"В 2016 году за свой поэтический сборник "Лякация" получил Корнийчуковскую премию, в 2017-ом с ним стал "Детским поэтом года" по версии семейного клуба" Барабука ". За несколько месяцев узнал, что "Лякация" вошла в короткий список премии "Литакцент" . Решил, что третьей премии с ним точно не получу, потому и две для детского издания - много. На награждение не поехал. в Facebook написал: "Решил в такой холод никуда не ехать. Уверен, что моей книге ничего не светит. Рад, что попал с ней в короткий список ", - рассказал Андрусяк.

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"За час позвонила Оксамытка Блажевская, пиар-менеджер нашего издательства. Сказала: "Твой сборник получил первую премию". Переспросил, потому что сразу не поверил. За победу вручили диплом и сертификат на 500 гривен в книжный магазин "Є". Отдал его детям", - добавил он.

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