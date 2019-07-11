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четверг, 11 июля 2019 21:45

Художник создает невероятные 3D-муралы
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Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает оптические иллюзии, которые сочетают в себе элементы граффити и абстрактного искусства
Фото: boredpanda.com
Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает оптические иллюзии, которые сочетают в себе элементы граффити и абстрактного искусства
Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает оптические иллюзии, которые сочетают в себе элементы граффити и абстрактного искусства
Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает оптические иллюзии, которые сочетают в себе элементы граффити и абстрактного искусства
Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает оптические иллюзии, которые сочетают в себе элементы граффити и абстрактного искусства

Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает муралы с эффектом объемных изображений. Работает под псевдонимом Peeta. Абстрактные рисунки с оптическими иллюзиями размещает на фасадах зданий в различных странах Европы и Азии.

Для достижения 3D-эффекта художник использует многообразие теней и градиентов. На создание художественной композиции тратит от одного до 20 дней.

"Мои геометрические фигуры будто взаимодействуют с окружающей средой, - говорит Мануэль Ди Рита. - Придавая объем любой поверхности, я не только меняю привычный пространственный контекст городского пейзажа. Я также предлагаю зрителю новое, более сложное понимание знакомых вещей, реальности в целом .

Метафорически я хочу нейтрализовать предубеждения и призвать к появлению новых перспектив. Анаморфоз полностью воплощает мое ключевое намерение - раскрыть с помощью визуальных трюков обманчивость человеческого восприятия, ошибочность узких и фиксированных точек зрения.

Кроме того, мои муралы - это автопортреты. Хотя они и не фигуративные, но отражают меня, мои чувства и мысли.

Некоторые считают, что писать на стенах легко. На самом деле очень важна практика. Только после нескольких тысяч рисунков можно говорить о качестве, по крайней мере техническом.

Во время работы я ставлю перед собой цель смешаться с окружающей средой. Я пытаюсь понять ее со многих точек зрения - архитектурной, природной, культурной, социальной - и воспроизвести их с помощью различных черт моих произведений".

Ди Рита рисует акриловыми красками, использует кисти и валики.

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Мануэль Ди Рита родился в итальянском городе Падуя в 1980 году. Первое граффити нарисовал в 1993-м. С 2000 года начал работать с эффектом трехмерности. Живет в Венеции.

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