Художник создает невероятные 3D-муралы

Фото: boredpanda.com

Итальянский художник Мануэль Ди Рита создает муралы с эффектом объемных изображений. Работает под псевдонимом Peeta. Абстрактные рисунки с оптическими иллюзиями размещает на фасадах зданий в различных странах Европы и Азии.

Для достижения 3D-эффекта художник использует многообразие теней и градиентов. На создание художественной композиции тратит от одного до 20 дней.

"Мои геометрические фигуры будто взаимодействуют с окружающей средой, - говорит Мануэль Ди Рита. - Придавая объем любой поверхности, я не только меняю привычный пространственный контекст городского пейзажа. Я также предлагаю зрителю новое, более сложное понимание знакомых вещей, реальности в целом .

Метафорически я хочу нейтрализовать предубеждения и призвать к появлению новых перспектив. Анаморфоз полностью воплощает мое ключевое намерение - раскрыть с помощью визуальных трюков обманчивость человеческого восприятия, ошибочность узких и фиксированных точек зрения.

Кроме того, мои муралы - это автопортреты. Хотя они и не фигуративные, но отражают меня, мои чувства и мысли.

Некоторые считают, что писать на стенах легко. На самом деле очень важна практика. Только после нескольких тысяч рисунков можно говорить о качестве, по крайней мере техническом.

Во время работы я ставлю перед собой цель смешаться с окружающей средой. Я пытаюсь понять ее со многих точек зрения - архитектурной, природной, культурной, социальной - и воспроизвести их с помощью различных черт моих произведений".

Ди Рита рисует акриловыми красками, использует кисти и валики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В подземном переходе нарисовали гигантский мурал

Мануэль Ди Рита родился в итальянском городе Падуя в 1980 году. Первое граффити нарисовал в 1993-м. С 2000 года начал работать с эффектом трехмерности. Живет в Венеции.