В подземном переходе нарисовали гигантский мурал

В Киеве украсили муралом подземный переход, ведущий к ВДНХ.

"Обновленное освещение, очищенные стоки и настоящие произведения искусства на стенах - отныне подземный переходн не только безопасен, но и невероятно красив", - пишет пресс-служба ВДНХ.

Мурал рисовали 14 дней. Проект реализовала студия Paint Hunters.

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Фото: facebook.com/vdngkyiv

В Киеве на набережной Днепра появился мурал с изображением дракона и ребенка. Его нарисовали под Петровским железнодорожным мостом.