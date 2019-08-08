Группа The Hardkiss представила видео на песню "Хто, як не ти"

Автор: youtube.com В видео на песню "Хто, як не ти" солистка группы The Hardkiss Юлия Санина выступила в десяти образах

Группа The Hardkiss представила лирик-видео на песню "Хто, як не ти". Композиция входит в альбом "Залізна ластівка", вышедший в сентябре прошлого года.

"Песня была написана в Буковеле. Возможно, поэтому тематика очень природная, - говорит фронтвумен группы Юлия Санина. - Я пою о том, что хорошо быть листочком, который несется по ветру. И хорошо быть ветром, который обдувает-обнимает любимую. И птицей только в твоих сетях. Песня хорошо звучала под гитару, но мы нашли тот самый саунд, чтобы она осталась легкой, но со своей изюминкой".

Режиссерами видео стали Валерий Бебко и Юлия Санина. Оператором выступил Дмитрий Перетрутов.

Десять различных состояний одной девушки - это десять образов. Их создали визажист Слава Чайка и стилист Виталий Дацюк - команда стиля The Hardkiss.

"Каждый образ - это часть истории, привязка к тексту и настроению песни, - говорит Слава Чайка. - В этом рассказе наша героиня очень многогранна. Она - непринужденное сочетание беззаботности и легкости, силы и характера".

"Залізна ластівка" - третий студийный альбом группы The Hardkiss. Состоит из 13-ти песен и четырех стихов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гран-при "Черноморских Игр" вручили за народную песню в авторской обработке

Юлия Санина и Валерий Бебко основали группу The Hardkiss в Киеве в 2011 году. Ныне в состав коллектива входят солистка Юлия Санина, гитарист, режиссер и креативный продюсер Валерий Бебко, барабанщик Kreechy и бас-гитарист Клим Лысюк.