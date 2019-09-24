Горящие медведи и Белоснежка в слезах: ужасное состояние экологии показали в комиксах

Comic Con Ukraine проводится уже второй год и собирает все больше и больше сторонников.

У фестиваля есть своя Аллея художников. На этот раз самые интересные работы объединили в выставку на входе в COMIC ZONE. Главная тема - экология.

Среди них Kutty Sark - художница из Одессы, рисует концепт-арты и акварельные и диджитал иллюстрации.

Melvas Kyd рисует всю свою жизнь, но серьезно начала учиться 4 года назад. Она самоучка. Рисует в основном по своим любимым фандомов, таким как: Warcraft, Marvel, DC, Mortal Kombat, Detroit.

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Captain Howell - 2D-художник, иллюстратор-визуализатор. Особое внимание уделяет графике, лайнарту, а уже потом - цвету. Разробатывает иллюстрации для обложек скетч-буков, автор листовок и сотен стикеров, художник и соавтор комикса "Удел незримых".

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с работами авторов.

Фото: Екатерина Лукьяшко

Фестиваль комикс культуры Comic Con Ukraine состоялся 21 - 22 сентября в Киеве на Арт-заводе Платформа. В этом году его посетить 30 тыс. человек. Gazeta.ua предлагает вместе с нами увидеть, как это было.