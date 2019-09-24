 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5715
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8631
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2205
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 504
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3078
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3537
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3375
Фото
Все фото
17
38
17
9
6
Горящие медведи и Белоснежка в слезах: ужасное состояние экологии показали в комиксах
Горящие медведи и Белоснежка в слезах: ужасное состояние экологии показали в комиксах
Климатическая катастрофа в Украине и легендарная тюремная татуировка - Comic Con Ukraine-2019
Климатическая катастрофа в Украине и легендарная тюремная татуировка - Comic Con Ukraine-2019
&quot;Когда кажется, что уже все, начинается самое интересное&quot; - самые лучшие цитаты Ельчина Сафарли
"Когда кажется, что уже все, начинается самое интересное" - самые лучшие цитаты Ельчина Сафарли
&quot;Первая версия вышла отвратительная&quot; - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Evanescensе в третий раз сыграли в Украине
Evanescensе в третий раз сыграли в Украине
Видео
Все видео
Подросток потерял мать после теракта в музее
Подросток потерял мать после теракта в музее
Впервые в истории: украинский фильм откроет кинофестиваль в Люксембурге
Впервые в истории: украинский фильм откроет кинофестиваль в Люксембурге
Украинский фильм покажут на самом большом канале Японии
Украинский фильм покажут на самом большом канале Японии
"Во все тяжкие" возвращается на экраны: появился тизер фильма
"Во все тяжкие" возвращается на экраны: появился тизер фильма
Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью
Мужчина купил яхту и обрек на страдания всю семью
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 207
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5499
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5337
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 693
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 15:20

Горящие медведи и Белоснежка в слезах: ужасное состояние экологии показали в комиксах
17

  Комментировать

Comic Con Ukraine проводится уже второй год и собирает все больше и больше сторонников.

У фестиваля есть своя Аллея художников. На этот раз самые интересные работы объединили в выставку на входе в COMIC ZONE. Главная тема - экология.

Среди них Kutty Sark - художница из Одессы, рисует концепт-арты и акварельные и диджитал иллюстрации.

Melvas Kyd рисует всю свою жизнь, но серьезно начала учиться 4 года назад. Она самоучка. Рисует в основном по своим любимым фандомов, таким как: Warcraft, Marvel, DC, Mortal Kombat, Detroit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Французы издали книгу-комикс о Майдане

Captain Howell - 2D-художник, иллюстратор-визуализатор. Особое внимание уделяет графике, лайнарту, а уже потом - цвету. Разробатывает иллюстрации для обложек скетч-буков, автор листовок и сотен стикеров, художник и соавтор комикса "Удел незримых".

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с работами авторов.

Виставка робіт художників на Comic Con Ukraine 2019
Фото: Екатерина Лукьяшко
Виставка робіт художників на Comic Con Ukraine 2019
Виставка робіт художників на Comic Con Ukraine 2019
Виставка робіт художників на Comic Con Ukraine 2019
Виставка робіт художників на Comic Con Ukraine 2019

Фестиваль комикс культуры Comic Con Ukraine состоялся 21 - 22 сентября в Киеве на Арт-заводе Платформа. В этом году его посетить 30 тыс. человек. Gazeta.ua предлагает вместе с нами увидеть, как это было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горящие медведи и Белоснежка в слезах: ужасное состояние экологии показали в комиксах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 57876
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 27326
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 18567
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 16668
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 15417
Культура
Подросток потерял мать после теракта в музее
Подросток потерял мать после теракта в музее
 Просмотров: 126
Журналист разоблачает правду о сталинских преступлениях и "советской утопии" в украинском фильме "Цена правды"
Журналист разоблачает правду о сталинских преступлениях и "советской утопии" в украинском фильме "Цена правды" Просмотров: 63
Немецкий историк рассказал, что нужно Путину
Немецкий историк рассказал, что нужно Путину
 Просмотров: 441
Климатическая катастрофа в Украине и легендарная тюремная татуировка - Comic Con Ukraine-2019
Климатическая катастрофа в Украине и легендарная тюремная татуировка - Comic Con Ukraine-2019
38
 Просмотров: 1422
"Чтобы выжить, ты будешь есть землю. И будешь кормить землей" - как разгоралась война на Донбассе
"Чтобы выжить, ты будешь есть землю. И будешь кормить землей" - как разгоралась война на Донбассе
6
 Просмотров: 297
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Голосов: 499
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua