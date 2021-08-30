Главный герой - плохой парень. Хороших в фильме почти нет - Сенцов

Три фильма представят Украину на 78-м Венецианском кинофестивале. Это беспрецедентное событие в отечественном кино.

Об этом говорит продюсер Денис Иванов. Модерировал встречу, посвященную участию украинских лент в конкурсных программах одного из самых престижных киносмотров мира. Событие состоялось в столичном кинотеатре "Оскар" в торгово-развлекательном центре Gulliver.

Впервые за 30 лет в главном конкурсе Венеции состоится премьера украинского фильма - драмы Валентина Васяновича "Отблеск". В секции "Горизонты" покажут картину Олега Сенцова "Носорог" и словацко-украинско-чешскую копродукцию Петера Керекеша "Цензорка".

Автор: Tetiana Mala Актер Роман Луцкий (слева) в фильме "Отблеск" исполняет роль врача-добровольца, который пытается приспособиться к мирной жизни после освобождения из плена

"Безусловно, главный на этом празднике Валентин Васянович, который попал в основной конкурс. Это самая высокая лига кинематографа. Как к тебе пришла эта история?" - обращается к режиссеру "Отблеска" Денис Иванов.

"История родилась давно. Все началось с травматического события для моей дочери. Она увидела, как в наше окно прилетел голубь, разбился и умер. Начались разговоры о душе и теле и что происходит после смерти. Тогда я подумал, что можно снять документалку на эту универсальную экзистенциальную тему. Фильма не получилось, но в рамках подготовки я провел исследования и на основе этого материала потом написал сценарий. Примерно в тот же момент начала появляться подтвержденная информация о том, что происходит в донецкой тюрьме МГБ "Изоляция". Тамошняя ситуация органично вплелась в историю травматического опыта и попытки понять, что такое смерть", - говорит Васянович.

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"Продюсеры всегда первые начинают работать над фильмом и последние заканчивают. Какой профессиональный путь прошел проект от замысла до премьеры?" - спрашивает продюсера ленты Владимира Яценко.

"Этот большой путь - единый процесс. Производственный период длился больше года. У Валентина свой творческий метод. Это большое количество репетиций, работа с актерами на реальных локациях, большая исследовательская часть, когда изучает тему. Много общались с бывшими пленниками "Изоляции". Они нас консультировали. В частности, Станислав Асеев.

Уже когда есть первый монтаж, начинается работа над тем, где фильм покажут впервые. Еще на этапе сценария нас выбрали в престижную секцию "Берлинале копродакшен-маркет". Это было подтверждение, что наша работа будет интересна не только согражданам. После этого началась борьба за место под солнцем в Венеции, за попадание куда соревнуются лучшие ленты", - говорит Яценко.

Автор: Tetiana Mala Действие ленты "Носорог" разворачивается в 1990-х. Бандит участвует в разборках, рэкете, грабежах, убийствах. Впоследствии создает свою бригаду, становится криминальным авторитетом, но теряет семью. В проекте снялись преимущественно непрофессиональные актеры

"Насколько сложно было вернуться именно к этому проекту?" - спрашивает режиссера "Носорога" Олега Сенцова.

"За пять лет заключения я написал несколько сценариев, но к этой истории не остыл. Хотел снимать, потому что более сложная, чем кажется на первый взгляд. Для меня это ступенька для еще более серьезных лент. Хочу делать качественное кино.

Как и у меня, у фильма сложная история. Это кино о 1990-х, о нас, о периоде, который сильно травмировал. Осмысливаю ту эпоху через сюжет о криминальном мире. Главный герой - бандит, плохой парень. Хороших в ленте почти нет.

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Это жесткий и натуралистический фильм, но при этом авторское кино и рассказывает прежде всего о судьбе человека. В названии - прозвище главного героя. Почему он его получил - надо смотреть. А суть в том, что носорог - животное, которое не разбирает дороги и делает то, что хочет. У него плохое зрение, но при большой силе и скорости это проблема уже его окружения.

Как и в первом фильме "Гамер", искал на роли прежде всего непрофессионалов. Это заняло несколько месяцев. У меня свой многоуровневый подход к отбору. Пробы, кастинги, репетиции - так постепенно проходят на следующие этапы и приближаются к съемкам. Но когда уже отобрал человека, который полностью внутренне подходит на роль, то для меня нет разницы, профессиональный актер или нет. Во время просмотра зритель также не всегда сможет понять", - отвечает Сенцов.

Автор: Tetiana Mala Актриса Марина Климова в картине "Цензорка" играет женщину, которую приговорили к заключению за убийство мужа. После рождения сына отбывает наказание в исправительном учреждении Одессы

"Фильм словака Петера Керекеша "Цензорка" делался семь лет. Начинался как документальное кино. Потом постановщик решил сделать художественное. Украина присоединилась к проекту в 2018 году, и стартовали съемки. О чем это кино? Как тебе работалось с реальными заключенными?" - обращается Денис Иванов к исполнительнице главной роли Марине Климовой.

"Сняли полностью на территории настоящей женской колонии в Одессе. Лента рассказывает о молодой женщине Лесе, которая убивает своего мужа и беременной попадает в тюрьму. История построена на отношениях матери и сына, которые растут вместе три года за решеткой. И что она делает для того, чтобы мальчик потом не попал в детский дом.

Когда впервые пришла на встречу к Петеру Керекешу, он попросил рассказать самую печальную историю из своей жизни. На следующий день мне сказали приезжать проходить кастинг. Знаю, что режиссер долго искал главную исполнительницу. Сначала вообще не хотел, чтобы актриса играла. Потому что собирался делать документальное кино. Потом - документально-художественное. Долго не мог выбрать, так как много театра в разговорах. На съемках говорил так: "Ты молчи. Просто смотри, что-то делай, но молчи".

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Сначала было страшно. Первые два дня были самые тяжелые. Керекеш вызвал меня в женскую колонию и заставил слушать все истории матерей, которые там находятся. Как они туда попали и как рожали в тюрьме. А потом понимаешь, что это тоже люди.

Лента на реальных событиях. Женщина Люба, о которой эта история, вышла из тюрьмы и во время съемок была свободной. В картине сыграла подругу моей героини. Мы с ней на самом деле сдружились и продолжаем общаться. Она стала моей кумой после съемок", - говорит Климова.

"Как вы оцениваете то, что сейчас украинское кино уже на том уровне, что сразу три фильма попадают на Венецианский кинофестиваль, в частности в главную категорию?", - спрашивает Валентина Васяновича журналист.

"Отечественные фильмы сейчас в Венеции, Каннах и Берлине исключительно благодаря тому, что 10 лет назад создали Госкино. Только благодаря финансовой поддержке со стороны государства сегодня находимся на таком уровне. И можно констатировать, что имеем индустрию. Она еще молодая, но уже есть".

"Может ли в ближайшем будущем частный бизнес начать вкладывать свои деньги в украинское кино?" - спрашивают Владимира Яценко.

"Нет. И это простая вещь. Потому что вкладывать в кино можно тогда, когда это имеет экономический смысл. В нашей стране примерно 500 залов - не кинотеатров. Для сравнения, в Польше более трех тысяч залов. Что позволяет продюсерам не только вернуть, а и заработать деньги. Тогда можешь общаться с бизнесом, призывать участвовать. А в Украине на нынешнем этапе это просто невозможно.

Поэтому мы обречены делать фильмы, которые должны быть интересны кому-то в мире, кроме нас. Я считаю это хорошим знаком. Украина наконец-то стала кинематографическим государством, хотя и пока небольшим. Мы на мировой кинокарте, и это главное".

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В этом году Венецианский кинофестиваль пройдет в Италии с 1 до 11 сентября Фильм Валентина Васяновича "Отблеск" рассказывает о враче-добровольце, после возвращения из ДНРовского плена пытается приспособиться к мирной жизни. Общается с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая также травмирована из-за смерти близкого человека на войне. Главный герой ленты Олега Сенцова "Носорог" попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал. Работа над проектом началась в 2012 году, однако приостановилась из-за незаконный арест режиссера российскими спецслужбами в 2014-м и последующего заключения. После освобождения в 2019-м Сенцов возобновил производство. Картина Петера Керекеша "Цензорка" совместного производства Словакии, Чехии и Украины рассказывает о молодой женщине Лесе, которую приговорили к заключению в одном из исправительных учреждений Одессы. Она только что родила первенца и попала в мир, населенный только женщинами: заключенными, медсестрами и надзирательницами.