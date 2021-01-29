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пятница, 29 января 2021 17:46

Украинский фильм отметили в Италии

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Украинский фильм отметили в Италии
Ленту об одесской колонии "Цензорка" совместного производства Словакии, Чехии и Украины наградили на индустриальной платформе кинофестиваля в итальянском Триесте. Фото: Arthouse Traffic

Словацко-чешско-украинский фильм "Цензорка" отметили на Международном кинофестивале в Триесте, Италия.

Лента получила награды Sub-Ti Award и Sub-Ti Access Award в программе First Cut+ индустриальной платформы When East Meets West.

"Цензорка" - первое игровое кино словацкого документалиста Петера Керекеша, лауреата кинофестивалей в Берлине, Лейпциге и Торонто. В 2014-м задумал реализовать документальную ленту о тюремных цензорах в разных культурах. После начала съемок в Украине вместо этого решил сделать художественный фильм.

Молодую женщину Любу приговорили к заключению за убийство своего мужа. После рождения сына отбывает наказание в одесской колонии. Не хочет, чтобы ее ребенок оказался в приюте, а именно такая судьба ждет детей заключенных после того, как им исполнится три года. В колонии Люба встречает 40-летнюю Ирину, которая работает цензоркой в этой тюрьме, по сюжету.

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Снимали в Одессе в 2019-м. Украинскими продюсерами стали Денис Иванов и кинокомпания "Артхаус Трафик" при поддержке Министерства культуры и информационной политики.

Ранее проект картины получил главные награды секций Work in Progress Международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2017-м и Одесского международного кинофестиваля в 2018 году.

Мировая премьера запланирована на 2021-й.

Украинскую трагикомедию "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича признали лучшим международным игровым фильмом. Такую награду лента получила на кинофестивале Santa Monica Film Festival в Санта-Монике, США.

По сюжету, чтобы получить работу в Канаде, звукорежиссер и композитор Вадим отправляется на Закарпатье записывать голоса животных и птиц. Спутницей в поездке становится его мать Галина, которая работает таксистом. Ссорится с сыном, не хочет пускать его за границу.

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